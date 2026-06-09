El costo de que el Gobierno de México no logre acuerdos con la CNTE "sería muy alto en términos de imagen", dice experto

Mientras que integrantes de la CNTE mantienen sus protestas y este 8 de junio acudieron a manifestarse a las afueras de las dos televisoras más grandes del país —Televisa y TV Azteca—, el Gobierno de México sentencia que la acción de algunos grupos "es provocadora". Por su parte, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, señaló que abrogar la Ley del ISSSTE del 2007 —otra de las demandas de la CNTE— es inviable, pues "no puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas, cuentas individuales, abrogarse la ley (...) Y porque, por otro lado, el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea, más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario". ¿Se puede arreglar el tema con la CNTE?A pesar del poco margen de tiempo que tiene el Gobierno de México para darle salida al asunto de la Coordinadora —la cual se niega a mantener el diálogo con la Secretaría de Gobernación y pide una reunión directa con la presidenta Sheinbaum—, es muy probable que se llegue a un acuerdo, de acuerdo con Aldo Muñoz, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex). Al respecto, explicó que históricamente la CNTE ha tendido a que sus negociaciones con las autoridades sean ríspidas, además de que siempre hacen sobredemandas y de ahí comienzan a negociar, pero, abundó, no tienen un motivo desestabilizador para el Gobierno. Además, añadió que históricamente la sede de las protestas de la Coordinadora es la Ciudad de México, pues estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero no cuentan con un sistema educativo estatal que pueda responder a sus demandas, por lo que su negociación siempre es con el Ejecutivo federal. Al respecto, el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, señaló que "si nos basamos en experiencias anteriores, la CNTE al final cede" ante casi todas sus demandas, pues los acuerdos "normalmente se logran con dinero". De acuerdo con el analista, esta no es la primera vez que los maestros exigen la erogación de la Ley del ISSSTE y en este asunto, recordó, no se ha llegado a un acuerdo desde hace más de 15 años. "El tema de la ley de las pensiones y el control que hay sobre las plazas por parte de la Federación, todo ese tipo de cosas han estado ahí en los últimos 10 y tantos años y no se han movido por más movilizaciones que haga la CNTE", dijo. El costo ante la falta de un acuerdo "sería muy alto"De acuerdo con el doctor Muñoz, para el Gobierno mexicano las manifestaciones y demandas de la CNTE no son nuevas ni tampoco su mayor reto; sin embargo, el tema adquiere mayor relevancia dada la coyuntura mundialista. A escasos días de que se dé el silbatazo inicial de la Copa del Mundo, el magisterio amaga con mantener los bloqueos e incluso llevarlos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México). La CNTE, agregó el politólogo, no tiene como referente de aceptación o de legitimidad sobre las acciones que realizan a los medios de comunicación ni a la opinión pública y ni siquiera a los afectados por sus acciones.
A tan solo dos días de que arranque el Mundial de Fútbol que tendrá su inauguración en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa sus protestas y bloqueos para exigir, entre otras demandas, un aumento salarial del 100%.
Mientras que integrantes de la CNTE mantienen sus protestas y este 8 de junio acudieron a manifestarse a las afueras de las dos televisoras más grandes del país —Televisa y TV Azteca—, el Gobierno de México sentencia que la acción de algunos grupos "es provocadora".
"Hay grupos que nos quieren provocar, y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea: 'el Gobierno de México reprime a maestros', eso es lo que están buscando, pero eso no lo van a tener", sentenció la presidenta Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este 8 de junio.
Por su parte, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, señaló que abrogar la Ley del ISSSTE del 2007—otra de lasdemandas de la CNTE— es inviable, pues "no puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas, cuentas individuales, abrogarse la ley (...) Y porque, por otro lado, el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea, más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario".
A pesar del poco margen de tiempo que tiene el Gobierno de México para darle salida al asunto de la Coordinadora —la cual se niega a mantener el diálogo con la Secretaría de Gobernación y pide una reunión directa con la presidenta Sheinbaum—, es muy probable que se llegue a un acuerdo, de acuerdo con Aldo Muñoz, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex).
Al respecto, explicó que históricamente la CNTE ha tendido a que sus negociaciones con las autoridades sean ríspidas, además de que siempre hacen sobredemandas y de ahí comienzan a negociar, pero, abundó, no tienen un motivo desestabilizador para el Gobierno.
"La tradición de protesta de la Coordinadora no tiene, digamos, como propósito, desde los términos organizativos, desestabilizar gobiernos. La Coordinadora viene protestando desde el año 79 a la fecha", abundó el experto. La CNTE se fundó en dicho año como parte de la lucha de los maestros contra el autoritarismo sindical y el control del Estado.
Además, añadió que históricamente la sede de las protestas de la Coordinadora es la Ciudad de México, pues estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero no cuentan con un sistema educativo estatal que pueda responder a sus demandas, por lo que su negociación siempre es con el Ejecutivo federal.
Al respecto, el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, señaló que "si nos basamos en experiencias anteriores, la CNTE al final cede" ante casi todas sus demandas, pues los acuerdos "normalmente se logran con dinero".
"Más allá de lo que se ponga a negociación en términos de la adecuación de leyes, del movimiento de dependencias, de plazas incluso; normalmente, casi siempre los acuerdos con la CNTE terminan con dinero (...) Aunque no se diga, pero lo más probable es que ese sea como el punto nodal de la negociación", señaló.
De acuerdo con el analista, esta no es la primera vez que los maestros exigen la erogación de la Ley del ISSSTE y en este asunto, recordó, no se ha llegado a un acuerdo desde hace más de 15 años.
"El tema de la ley de las pensiones y el control que hay sobre las plazas por parte de la Federación, todo ese tipo de cosas han estado ahí en los últimos 10 y tantos años y no se han movido por más movilizaciones que haga la CNTE", dijo.
El costo ante la falta de un acuerdo "sería muy alto"
De acuerdo con el doctor Muñoz, para el Gobierno mexicano las manifestaciones y demandas de la CNTE no son nuevas ni tampoco su mayor reto; sin embargo, el tema adquiere mayor relevancia dada la coyuntura mundialista.
A escasos días de que se dé el silbatazo inicial de la Copa del Mundo, el magisterio amaga con mantener los bloqueos e incluso llevarlos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).
"Hay tantísimos temas ahorita que yo creo que el tema de la CNTE es uno más, pero sí es el más importante en lo que se refiere a la imagen, vamos a llamarle, la gobernabilidad que necesita tener este el Gobierno de México y el Gobierno de la CDMX", señaló. "El costo inmediato [de no llegar a un acuerdo] sería muy alto en términos de imagen [por el Mundial], pero en el mediano plazo iría disminuyendo", sentenció.
La CNTE, agregó el politólogo, no tiene como referente de aceptación o de legitimidad sobre las acciones que realizan a los medios de comunicación ni a la opinión pública y ni siquiera a los afectados por sus acciones.
"Sus referentes son sus asambleas delegacionales, donde los liderazgos son seleccionados, son elegidos por su nivel de radicalismo", finalizó.
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