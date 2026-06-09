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El costo de que el Gobierno de México no logre acuerdos con la CNTE "sería muy alto en términos de imagen", dice experto

El costo de que el Gobierno de México no logre acuerdos con la CNTE "sería muy alto en términos de imagen", dice experto

Sputnik Mundo

A tan solo dos días de que arranque el Mundial de Fútbol que tendrá su inauguración en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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Mientras que integrantes de la CNTE mantienen sus protestas y este 8 de junio acudieron a manifestarse a las afueras de las dos televisoras más grandes del país —Televisa y TV Azteca—, el Gobierno de México sentencia que la acción de algunos grupos "es provocadora". Por su parte, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, señaló que abrogar la Ley del ISSSTE del 2007 —otra de las demandas de la CNTE— es inviable, pues "no puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas, cuentas individuales, abrogarse la ley (...) Y porque, por otro lado, el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea, más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario". ¿Se puede arreglar el tema con la CNTE?A pesar del poco margen de tiempo que tiene el Gobierno de México para darle salida al asunto de la Coordinadora —la cual se niega a mantener el diálogo con la Secretaría de Gobernación y pide una reunión directa con la presidenta Sheinbaum—, es muy probable que se llegue a un acuerdo, de acuerdo con Aldo Muñoz, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex). Al respecto, explicó que históricamente la CNTE ha tendido a que sus negociaciones con las autoridades sean ríspidas, además de que siempre hacen sobredemandas y de ahí comienzan a negociar, pero, abundó, no tienen un motivo desestabilizador para el Gobierno. Además, añadió que históricamente la sede de las protestas de la Coordinadora es la Ciudad de México, pues estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero no cuentan con un sistema educativo estatal que pueda responder a sus demandas, por lo que su negociación siempre es con el Ejecutivo federal. Al respecto, el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, señaló que "si nos basamos en experiencias anteriores, la CNTE al final cede" ante casi todas sus demandas, pues los acuerdos "normalmente se logran con dinero". De acuerdo con el analista, esta no es la primera vez que los maestros exigen la erogación de la Ley del ISSSTE y en este asunto, recordó, no se ha llegado a un acuerdo desde hace más de 15 años. "El tema de la ley de las pensiones y el control que hay sobre las plazas por parte de la Federación, todo ese tipo de cosas han estado ahí en los últimos 10 y tantos años y no se han movido por más movilizaciones que haga la CNTE", dijo. El costo ante la falta de un acuerdo "sería muy alto"De acuerdo con el doctor Muñoz, para el Gobierno mexicano las manifestaciones y demandas de la CNTE no son nuevas ni tampoco su mayor reto; sin embargo, el tema adquiere mayor relevancia dada la coyuntura mundialista. A escasos días de que se dé el silbatazo inicial de la Copa del Mundo, el magisterio amaga con mantener los bloqueos e incluso llevarlos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México). La CNTE, agregó el politólogo, no tiene como referente de aceptación o de legitimidad sobre las acciones que realizan a los medios de comunicación ni a la opinión pública y ni siquiera a los afectados por sus acciones.

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