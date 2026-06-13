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No solo son los partidos de fútbol: CDMX celebra con Desfile Mundialista

No solo son los partidos de fútbol: CDMX celebra con Desfile Mundialista

Sputnik Mundo

El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo el Desfile Mundialista en el marco de la Copa Mundial de la FIFA, que inició esta semana en la capital... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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El evento forma parte de las más de 1.000 actividades que las autoridades capitales realizarán a lo largo de la justa mundialista, en la que tres ciudades mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) serán sede, en conjunto con otras urbes de Estados Unidos y Canadá.En presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, los asistentes presenciaron un homenaje a diferentes expresiones culturales mexicanas, desde las chinas poblanas, los chinelos, mariachis y música de banda. Asimismo, recibieron de regalo balones de fútbol y dulces típicos mexicanos.La fiesta animada por los asistentes estuvo protagonizada por catrinas, quinceañeras y practicantes de danzas prehispánicas, quienes animaban al público a gritar "¡Viva México!" en un ambiente familiar y en el que se reportó saldo blanco.El desfile partió de la glorieta de la Diana Cazadora ubicada en avenida Paseo de la Reforma, en la zona centro de la urbe, con dirección hasta el Monumento a la Revolución. A lo largo del trayecto, en el que destacó la presencia de flores de cempasúchil, grupos de banda y mariachi armonizaron la fiesta.Entre los carros más aplaudidos estuvieron uno que simulaba ser una clásica trajinera, así como uno donde estaban personajes de la cultura popular como el Sonido La Changa, quien animó el recorrido con el tradicional sonidero.Representantes de cada uno de los 32 estados mexicanos desfilaron con los trajes típicos de su región, poco antes de dar paso a una delegación de ciclistas con las banderas de los países participantes en esta Copa del Mundo.La fiesta continuó con figuras de alebrijes, ajolotes y colibríes, antes de rendir un tributo al deporte más popular entre la población mexicana.Un carro alegórico con la figura de Pelé abrió camino a un globo de Juanito, la mascota oficial del mundial México 1970. Posteriormente, un carro-ofrenda con los rostros de futbolistas destacados, como Diego Armando Maradona, antecedieron el paso de un globo con la figura de Pique, la mascota del Mundial México 1986.Los asistentes aplaudieron la presencia de algunas jugadoras de la primera Selección Nacional Femenil, quienes desfilaron en un carro propio con la leyenda México 1971, año en que, por primera vez, la nación latinoamericana participó en una justa deportiva de esta índole.

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