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El presidente boliviano acuerda proyectos de desarrollo del norte paceño con Túpac Katari y Bartolinas

El presidente boliviano acuerda proyectos de desarrollo del norte paceño con Túpac Katari y Bartolinas

Sputnik Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo un encuentro con representantes de las organizaciones Bartolinas Sisa y Túpac Katari de la provincia de... 16.06.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, señaló que la entidad controlará la gestión en materia de "obras de carreteras, electrificación y producción", para impulsar el desarrollo en las provincias del norte del departamento de La Paz."Paso a paso, le ganamos a los bloqueadores con gestión y entendimiento", sostuvo.Con ello, Paz subrayó la importancia de dialogar y trabajar de manera conjunta para construir el país. "Avanzamos con paso firme mediante el diálogo y la coordinación directa", destacó.Recientemente, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con representantes de las organizaciones campesinas Túpac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi, esto ante masivos protestas y bloqueos de carreteras en distintos departamentos de Bolivia que sacuden el país durante más de un mes.Previamente, Paz promulgó la Ley 1740 sobre el estado de excepción, lo que allana el camino para el uso de las Fuerzas Armadas para despejar las carreteras. La medida dio lugar a una nueva oleada de movilizaciones que reúnen a campesinos, obreros y choferes, entre otros.

https://noticiaslatam.lat/20260616/perdidas-por-bloqueos-en-bolivia-ya-rebasan-los-2500-millones-de-dolares-segun-empresarios-1173908543.html

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