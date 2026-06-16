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El presidente boliviano acuerda proyectos de desarrollo del norte paceño con Túpac Katari y Bartolinas
El presidente boliviano acuerda proyectos de desarrollo del norte paceño con Túpac Katari y Bartolinas
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo un encuentro con representantes de las organizaciones Bartolinas Sisa y Túpac Katari de la provincia de... 16.06.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, señaló que la entidad controlará la gestión en materia de "obras de carreteras, electrificación y producción", para impulsar el desarrollo en las provincias del norte del departamento de La Paz."Paso a paso, le ganamos a los bloqueadores con gestión y entendimiento", sostuvo.Con ello, Paz subrayó la importancia de dialogar y trabajar de manera conjunta para construir el país. "Avanzamos con paso firme mediante el diálogo y la coordinación directa", destacó.Recientemente, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con representantes de las organizaciones campesinas Túpac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi, esto ante masivos protestas y bloqueos de carreteras en distintos departamentos de Bolivia que sacuden el país durante más de un mes.Previamente, Paz promulgó la Ley 1740 sobre el estado de excepción, lo que allana el camino para el uso de las Fuerzas Armadas para despejar las carreteras. La medida dio lugar a una nueva oleada de movilizaciones que reúnen a campesinos, obreros y choferes, entre otros.
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El presidente boliviano acuerda proyectos de desarrollo del norte paceño con Túpac Katari y Bartolinas

10:52 GMT 16.06.2026
© Foto : X / @Rodrigo_PazPEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con representantes de las organizaciones Bartolinas Sisa y Túpac Katari
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reúne con representantes de las organizaciones Bartolinas Sisa y Túpac Katari - Sputnik Mundo, 1920, 16.06.2026
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo un encuentro con representantes de las organizaciones Bartolinas Sisa y Túpac Katari de la provincia de Caranavi, informó el mandatario en sus redes. Tras la reunión, fue adoptada una agenda orientada a promover proyectos de desarrollo en las provincias del norte de La Paz, indicó.

"Hoy nos reunimos en la Casa Grande del Pueblo con los hermanos de Túpac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi para atender sus demandas de desarrollo (...) Creamos la Comisión Especial de Desarrollo e Integración de las Provincias de La Paz", escribió Paz en su cuenta de X.

En este contexto, señaló que la entidad controlará la gestión en materia de "obras de carreteras, electrificación y producción", para impulsar el desarrollo en las provincias del norte del departamento de La Paz.
"Paso a paso, le ganamos a los bloqueadores con gestión y entendimiento", sostuvo.
protestas y bloqueos en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 16.06.2026
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Pérdidas por bloqueos en Bolivia ya rebasan los 2.500 millones de dólares, según empresarios
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Con ello, Paz subrayó la importancia de dialogar y trabajar de manera conjunta para construir el país. "Avanzamos con paso firme mediante el diálogo y la coordinación directa", destacó.
Recientemente, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió con representantes de las organizaciones campesinas Túpac Katari y Bartolinas Sisa de Caranavi, esto ante masivos protestas y bloqueos de carreteras en distintos departamentos de Bolivia que sacuden el país durante más de un mes.
Previamente, Paz promulgó la Ley 1740 sobre el estado de excepción, lo que allana el camino para el uso de las Fuerzas Armadas para despejar las carreteras. La medida dio lugar a una nueva oleada de movilizaciones que reúnen a campesinos, obreros y choferes, entre otros.
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