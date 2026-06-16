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Pérdidas por bloqueos en Bolivia ya rebasan los 2.500 millones de dólares, según empresarios

Pérdidas por bloqueos en Bolivia ya rebasan los 2.500 millones de dólares, según empresarios

Sputnik Mundo

Las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos de Bolivia superaron los 2.760 millones de dólares tras 46 días de conflicto, según una actualización... 16.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la entidad empresarial, actualmente se contabilizan 50 puntos de bloqueo en el territorio boliviano, distribuidos en 20 en La Paz, 17 en Cochabamba, siete en Oruro, cinco en Potosí y uno en Santa Cruz.La CNI estimó que el impacto económico acumulado equivale al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras que las pérdidas diarias ascienden a unos 60 millones de dólares.Según reportó el diario boliviano El Deber, el sector industrial figura entre los más afectados por las restricciones al tránsito, con pérdidas estimadas en 12 millones de dólares por día y un acumulado de 552 millones de dólares durante el periodo de conflicto.La organización empresarial también identificó una afectación significativa en la industria del departamento de La Paz, donde las pérdidas alcanzan aproximadamente 3 millones de dólares diarios y suman 138 millones de dólares en total.La CNI señaló que más de 13.000 industrias enfrentan consecuencias directas derivadas de los bloqueos, mientras que alrededor de 150.000 trabajadores del sector industrial han resultado afectados por la paralización de actividades económicas. De acuerdo con El Deber, el informe advierte que la prolongación de los bloqueos incrementa el riesgo de quiebras empresariales, problemas de liquidez y despidos.La entidad sostuvo que el costo económico de la conflictividad ya no se limita al cierre de carreteras, sino que también afecta la producción, el cumplimiento de compromisos comerciales, la disponibilidad de insumos y la estabilidad laboral en diversos sectores.La Cámara Nacional de Industrias reiteró que el impacto acumulado representa uno de los mayores desafíos recientes para la economía boliviana y advirtió que, de mantenerse las restricciones, las consecuencias podrían extenderse sobre el crecimiento económico, el empleo y el abastecimiento de bienes en el país.

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