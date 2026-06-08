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Presidente de Bolivia promulga ley sobre estado de excepción luego de 39 días de protestas
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1740 de regulación de estados de excepción. La medida daría la luz verde a las FFAA y a la Policía para... 08.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-08T17:50+0000
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El mandatario boliviano encomendó a los militares cuidar a la Patria y a reestablecer la normalidad en el país, para que la actividad económica continúe."Ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, tienen que actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos y nuestra Constitución, que nos ampara a todos los bolivianos. Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado", expresó Paz ante los mandos castrenses.Para hacer efectivo el estado de excepción, Paz aún tiene que firmar un decreto supremo con ese tenor y que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo de 72 horas.El país sudamericano lleva semanas de bloqueos de carreteras y manifestaciones callejeras, encabezadas por organizaciones sociales para exigir la renuncia de Paz, que apenas lleva seis meses en el cargo.Las protestas sociales comenzaron con demandas como incremento salarial, contra la ley 1720 que atentaba contra territorios indígenas y reclamos por la mala calidad del combustible, pero luego escalaron hasta exigir la renuncia del mandatario boliviano.
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Presidente de Bolivia promulga ley sobre estado de excepción luego de 39 días de protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1740 de regulación de estados de excepción. La medida daría la luz verde a las FFAA y a la Policía para realizar operaciones conjuntas con el fin de intervenir bloqueos de carreteras y protestas sociales, los que están afectando al país desde el 1 de mayo.
"Esta es una ley para proteger a los bolivianos, esta es una ley para cumplir lo que manda la Constitución", declaró Paz, tras firmar la ley en el Palacio de Gobierno, en La Paz.
El mandatario boliviano encomendó a los militares cuidar a la Patria y a reestablecer la normalidad en el país, para que la actividad económica continúe.
"Ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, tienen que actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos y nuestra Constitución, que nos ampara a todos los bolivianos. Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado", expresó Paz ante los mandos castrenses.
Para hacer efectivo el estado de excepción, Paz aún tiene que firmar un decreto supremo con ese tenor y que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo de 72 horas.
El país sudamericano lleva semanas de bloqueos de carreteras y manifestaciones callejeras, encabezadas por organizaciones sociales para exigir la renuncia de Paz, que apenas lleva seis meses en el cargo
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Las protestas sociales comenzaron con demandas como incremento salarial, contra la ley 1720 que atentaba contra territorios indígenas y reclamos por la mala calidad del combustible, pero luego escalaron hasta exigir la renuncia del mandatario boliviano.
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