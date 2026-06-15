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Policía de Bolivia incauta más de un millón de dólares presuntamente destinados para bloqueos

Policía de Bolivia incauta más de un millón de dólares presuntamente destinados para bloqueos

Sputnik Mundo

A lo largo del último mes, las autoridades de Bolivia han incautado más de 7.000.000 de bolivianos (1.000.000 de dólares) que habrían estado destinados para... 15.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el reporte del diario local El Deber, la incautación de estos recursos se hizo entre el 12 de mayo y el 12 de junio en diferentes operativos policiales, en los cuales también se han asegurado celulares con mensajes que confirmarían que este dinero estaba destinado a quienes encabezan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz.Según el rotativo, además de celulares, también se han encontrado cuadernos con listas de participantes, así como "autorizaciones" para circular por carreteras bloqueadas emitidas por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (oeste), organizaciones asociadas al expresidente Evo Morales.El 12 de mayo, en una de las movilizaciones organizadas en La Paz (oeste), la Policía Nacional de Bolivia aprehendió a una persona que llevaba consigo cerca de 5.000.000 de bolivianos (casi 724.000 dólares). Aunque dijo que era resultado de una venta de oro, no pudo comprobar sus dichos.Casi una semana después, en el marco de la realización de cinco marchas en La Paz, la policía incautó más de 500.000 bolivianos (72.410 dólares) en tres operativos distintos.En el primero, un dirigente de las protestas llevaba consigo 280.000 bolivianos (40.549 dólares); en el segundo la policía halló en las mochilas de tres participantes con cascos mineros más de 243.000 bolivianos (35.191 dólares), y en una tercera acción se arrestaron a dos personas con 34.690 bolivianos (5.023 dólares), quienes además tenían una lista de personas y líderes sindicales que habían participado en las movilizaciones.Para el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, todos estos recursos eran directamente para pagar a los manifestantes.A finales de mayo, en el puente Parotani, en Cochabamba, las autoridades detuvieron durante un control vehicular a una persona que llevaba 190.000 bolivianos (27.515 dólares). El jefe policial a cargo del operativo, el coronel Jerson Heredia, afirmó que el detenido no pudo comprobar el origen del dinero aunado a que se le encontraron mensajes en su celular con otros dirigentes del Trópico de Cochamba, con lo cual se reforzó la hipótesis del destino de los recursos.A lo largo de junio, otras 10 personas fueron detenidas con dinero en efectivo, destacando dos casos: uno ocurrido el 8 de junio en Oruro, en donde una persona fue aprehendida con 92.600 bolivianos (13.410 dólares) y otro el 12 de junio cuando se aseguraron 1.000.000 de bolivianos (144.820 dólares) que eran transportados en una ambulancia.

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