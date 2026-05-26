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El Canal de Panamá se prepara para posibles sequías por el fenómeno 'El Niño'
El Canal de Panamá se prepara para posibles sequías por el fenómeno 'El Niño'
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La administración de esta vía comercial interoceánica ha puesto en marcha acciones preventivas ante la posible intensificación del fenómeno climático conocido... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, dijo que ya se aplican medidas para conservar agua, como los esclusajes simultáneos para embarcaciones menores y la utilización de sistemas de ahorro en las esclusas neopanamax. Durante la sequía anterior, la cantidad de embarcaciones que transitaban diariamente se vio reducida de 36 a 22 y, además, se disminuyó el calado permitido para los barcos, dado el bajo nivel de los lagos que proporcionan agua al Canal de Panamá.Aunque en este momento los niveles de agua se mantienen estables gracias a un verano más lluvioso de lo habitual, las autoridades panameñas anticipan que la intensidad de El Niño podría requerir, nuevamente, restricciones en las operaciones a partir de octubre.
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El Canal de Panamá se prepara para posibles sequías por el fenómeno 'El Niño'

22:34 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Matias DelacroixIngresos del Canal de Panamá marcan récord luego de superar la sequía
Ingresos del Canal de Panamá marcan récord luego de superar la sequía - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
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La administración de esta vía comercial interoceánica ha puesto en marcha acciones preventivas ante la posible intensificación del fenómeno climático conocido como El Niño, que podría causar sequías y bajos niveles de agua en los lagos Gatún y Alhajuela, cruciales para el funcionamiento del canal, que se vio afectado por ese motivo en 2023 y 2024.
La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, dijo que ya se aplican medidas para conservar agua, como los esclusajes simultáneos para embarcaciones menores y la utilización de sistemas de ahorro en las esclusas neopanamax.
Canal de Panamá: Sube el tráfico, pero el alza del petróleo perjudica al país - Sputnik Mundo, 1920, 01.05.2026
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Canal de Panamá: "Sube el tráfico, pero el alza del petróleo perjudica al país"
1 de mayo, 04:26 GMT
Durante la sequía anterior, la cantidad de embarcaciones que transitaban diariamente se vio reducida de 36 a 22 y, además, se disminuyó el calado permitido para los barcos, dado el bajo nivel de los lagos que proporcionan agua al Canal de Panamá.

Aunque en este momento los niveles de agua se mantienen estables gracias a un verano más lluvioso de lo habitual, las autoridades panameñas anticipan que la intensidad de El Niño podría requerir, nuevamente, restricciones en las operaciones a partir de octubre.
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