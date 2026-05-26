Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260526/la-guerra-en-iran-pega-ahora-a-los-prestamos-agricolas-en-estados-unidos-1173602974.html
La guerra en Irán pega ahora a los préstamos agrícolas en Estados Unidos
La guerra en Irán pega ahora a los préstamos agrícolas en Estados Unidos
Sputnik Mundo
Según reporta 'The Wall Street Journal', los agricultores del país norteamericano se han convertido en una fuente creciente de preocupación para las entidades... 26.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-26T07:04+0000
2026-05-26T07:04+0000
internacional
irán
eeuu
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
the wall street journal
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/10/1172527494_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_fe405bccadcb85509b44e2af2b45d6bb.jpg
De acuerdo con el medio, la guerra contra Irán ha provocado un repunte drástico en los costos del combustible y los fertilizantes, lo que representa un nuevo golpe financiero para un sector que ya estaba afectado por los aranceles impuestos el año pasado por la Administración de Washington, los cuales frenaron severamente las exportaciones de cultivos vitales. Esta presión se está reflejando directamente en el mercado crediticio, apunta el medio, donde la demanda de financiamiento ha aumentado debido a la necesidad de los productores de cubrir estos elevados gastos operativos.El diario señala que, de acuerdo con datos de la Reserva Federal de Chicago —que encuesta a prestamistas en cinco estados del Medio Oeste—, el índice que mide las tasas de reembolso de los préstamos agrícolas volvió a caer en el primer trimestre en comparación con el año anterior, encadenando diez trimestres consecutivos a la baja. Ante este escenario de asfixia financiera, los agricultores están recortando gastos drásticamente: algunos optan por plantar menos semillas, cambiar a cultivos que demanden menos nutrientes o reducir el uso de fertilizantes, lo que incrementa notablemente la probabilidad de obtener rendimientos de cosecha inferiores en los próximos meses.La investigación de The Wall Street Journal detalla que la demanda de nuevos créditos agrícolas aumentó por décimo trimestre consecutivo. Esta situación ha obligado a diversas entidades financieras a ajustar sus balances; por ejemplo, First Mid Bank &amp; Trust en Illinois reportó un incremento en los retrasos de pagos superiores a los 90 días, viéndose forzado a sumar 1,2 millones de dólares a sus reservas para pérdidas crediticias. Asimismo, la firma de bienes raíces y préstamos Farmland Partners reservó unos 1,8 millones de dólares por riesgos potenciales de impago, advirtiendo su presidente ejecutivo que el impacto económico de la guerra con Irán no se absorbe de la noche a la mañana y que se suma a problemas regionales como la sequía.Ejecutivos del sector bancario rural declararon al periódico que muchos de sus clientes ya han agotado su capital de trabajo durante los últimos años debido al encarecimiento generalizado de la mano de obra y los repuestos de maquinaria. La actual escalada de costos derivada del conflicto geopolítico amenaza con empeorar críticamente la situación de vulnerabilidad que arrastran desde el año pasado por la guerra arancelaria lanzada por Washington, la cual perjudicó gravemente las exportaciones de soja. De hecho, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas reportó que las quiebras agrícolas a nivel nacional aumentaron más del 40% en 2025 respecto al año anterior, aunque todavía se mantienen por debajo del pico registrado en 2019.The Wall Street Journal afirma que, si bien el sector agrícola está acostumbrado a sobrellevar los ciclos económicos adversos, el riesgo actual es particularmente elevado. Analistas de firmas como Piper Sandler apuntan que los prestamistas cuentan con cierta protección gracias a los subsidios federales y los respaldos gubernamentales que garantizan muchos de estos créditos. No obstante, para los pequeños productores, el encarecimiento de los insumos y la volatilidad de los precios de las materias primas marcan una línea muy delgada entre la rentabilidad y la quiebra absoluta.El artículo concluye advirtiendo la ambivalencia de la situación para las instituciones financieras. Por un lado, el incremento en la solicitud de préstamos agrícolas, así como las prórrogas y renovaciones de deudas, se traduce en un aumento inmediato de los ingresos por intereses para los bancos. Por otro lado, la publicación subraya de manera crítica que esta tendencia no es un síntoma de dinamismo, sino una señal inequívoca de que la capacidad financiera de los agricultores estadounidenses se encuentra al límite de su resistencia.
https://noticiaslatam.lat/20260525/trump-exige-que-el-polvo-nuclear-de-iran-sea-entregado-a-eeuu-o-destruido-1173602669.html
https://noticiaslatam.lat/20260525/iran-niega-estar-cerca-de-firmar-un-acuerdo-con-eeuu-1173595165.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/10/1172527494_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_442a952710b2f156a104269a76d237fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irán, eeuu, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, the wall street journal
irán, eeuu, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, the wall street journal

La guerra en Irán pega ahora a los préstamos agrícolas en Estados Unidos

07:04 GMT 26.05.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaLa guerra contra Irán podría causar la peor recesión en las economías regionales en décadas
La guerra contra Irán podría causar la peor recesión en las economías regionales en décadas - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Según reporta 'The Wall Street Journal', los agricultores del país norteamericano se han convertido en una fuente creciente de preocupación para las entidades bancarias por efectos vinculados a la ofensiva militar lanzada por EEUU e Israel contra la nación persa.
De acuerdo con el medio, la guerra contra Irán ha provocado un repunte drástico en los costos del combustible y los fertilizantes, lo que representa un nuevo golpe financiero para un sector que ya estaba afectado por los aranceles impuestos el año pasado por la Administración de Washington, los cuales frenaron severamente las exportaciones de cultivos vitales.
Esta presión se está reflejando directamente en el mercado crediticio, apunta el medio, donde la demanda de financiamiento ha aumentado debido a la necesidad de los productores de cubrir estos elevados gastos operativos.
El diario señala que, de acuerdo con datos de la Reserva Federal de Chicago —que encuesta a prestamistas en cinco estados del Medio Oeste—, el índice que mide las tasas de reembolso de los préstamos agrícolas volvió a caer en el primer trimestre en comparación con el año anterior, encadenando diez trimestres consecutivos a la baja.
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
Internacional
Trump exige que el "polvo nuclear" de Irán sea entregado a EEUU o destruido
ayer, 22:49 GMT
Ante este escenario de asfixia financiera, los agricultores están recortando gastos drásticamente: algunos optan por plantar menos semillas, cambiar a cultivos que demanden menos nutrientes o reducir el uso de fertilizantes, lo que incrementa notablemente la probabilidad de obtener rendimientos de cosecha inferiores en los próximos meses.
La investigación de The Wall Street Journal detalla que la demanda de nuevos créditos agrícolas aumentó por décimo trimestre consecutivo. Esta situación ha obligado a diversas entidades financieras a ajustar sus balances; por ejemplo, First Mid Bank & Trust en Illinois reportó un incremento en los retrasos de pagos superiores a los 90 días, viéndose forzado a sumar 1,2 millones de dólares a sus reservas para pérdidas crediticias.

Asimismo, la firma de bienes raíces y préstamos Farmland Partners reservó unos 1,8 millones de dólares por riesgos potenciales de impago, advirtiendo su presidente ejecutivo que el impacto económico de la guerra con Irán no se absorbe de la noche a la mañana y que se suma a problemas regionales como la sequía.
Ejecutivos del sector bancario rural declararon al periódico que muchos de sus clientes ya han agotado su capital de trabajo durante los últimos años debido al encarecimiento generalizado de la mano de obra y los repuestos de maquinaria. La actual escalada de costos derivada del conflicto geopolítico amenaza con empeorar críticamente la situación de vulnerabilidad que arrastran desde el año pasado por la guerra arancelaria lanzada por Washington, la cual perjudicó gravemente las exportaciones de soja.

De hecho, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas reportó que las quiebras agrícolas a nivel nacional aumentaron más del 40% en 2025 respecto al año anterior, aunque todavía se mantienen por debajo del pico registrado en 2019.
Negociaciones entre Irán y EEUU (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
Defensa
Irán niega estar cerca de firmar un acuerdo con EEUU
ayer, 13:40 GMT
The Wall Street Journal afirma que, si bien el sector agrícola está acostumbrado a sobrellevar los ciclos económicos adversos, el riesgo actual es particularmente elevado. Analistas de firmas como Piper Sandler apuntan que los prestamistas cuentan con cierta protección gracias a los subsidios federales y los respaldos gubernamentales que garantizan muchos de estos créditos. No obstante, para los pequeños productores, el encarecimiento de los insumos y la volatilidad de los precios de las materias primas marcan una línea muy delgada entre la rentabilidad y la quiebra absoluta.
El artículo concluye advirtiendo la ambivalencia de la situación para las instituciones financieras. Por un lado, el incremento en la solicitud de préstamos agrícolas, así como las prórrogas y renovaciones de deudas, se traduce en un aumento inmediato de los ingresos por intereses para los bancos. Por otro lado, la publicación subraya de manera crítica que esta tendencia no es un síntoma de dinamismo, sino una señal inequívoca de que la capacidad financiera de los agricultores estadounidenses se encuentra al límite de su resistencia.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала