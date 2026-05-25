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El "poder suave" de la diplomacia agrícola de China reluce en África

El "poder suave" de la diplomacia agrícola de China reluce en África

Sputnik Mundo

Un reciente editorial del diario 'Global Times' sostiene que la entrega simbólica de un saco de arroz cultivado en Guinea a la viuda del célebre agrónomo Yuan... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T08:18+0000

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Según los argumentos expuestos por la publicación, este tipo de cooperación técnica encarna un modelo de entendimiento mutuo que va más allá de los habituales cálculos geopolíticos basados exclusivamente en grandes inversiones financieras o proyectos de infraestructura.En ese sentido, el medio critica que los líderes en Washington y Bruselas tiendan a desestimar estos gestos como mera propaganda sentimental. Sin embargo, el diario señala que la estrategia de Pekín ha consistido en abordar de manera silenciosa, pero efectiva, la seguridad alimentaria en el continente africano, contrastando con la narrativa occidental dominante que acusa a China de desplegar una presunta "trampa de la deuda" a través de megaobras vinculadas a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.Como ejemplo de este impacto, el editorial del rotativo destaca el caso de Guinea, donde la asistencia técnica del país asiático ha permitido el desarrollo de un parque de demostración de arroz híbrido. Dichos cultivos han alcanzado un rendimiento de seis toneladas por hectárea, una cifra que triplica la productividad de las variedades locales tradicionales y que, según el medio, valida la efectividad de la transferencia tecnológica china frente a los desafíos agrícolas de la región.Asimismo, la publicación resalta que en países como Chad la introducción de estas técnicas arroceras de alto rendimiento ha transformado el debate nacional, desplazando la perspectiva de la mera subsistencia hacia la posibilidad real de alcanzar la autosuficiencia alimentaria e incluso generar ingresos por exportación. El diario argumenta que esta cooperación representa una transferencia localizada de capacidades y tecnología, diferenciándose del modelo tradicional de ayuda alimentaria occidental, el cual suele consistir en el envío de excedentes de grano que terminan perjudicando a los agricultores locales.La editorial asegura que el fortalecimiento de la solidaridad sur-sur mediante estos avances prácticos genera una narrativa sólida que resulta difícil de desmontar para las potencias occidentales. Según el medio, los discursos abstractos de Occidente sobre gobernanza democrática o las advertencias respecto a la dependencia estratégica pierden influencia real cuando se contraponen a resultados tangibles en el terreno, donde un incremento en las cosechas fomenta un arraigo y una buena voluntad mucho más duraderos que la construcción de una autopista.El editorial concluye que, en el escenario actual de creciente competencia geopolítica en África, la influencia internacional no se consolidará descalificando los préstamos chinos, sino ofreciendo soluciones creíbles a las necesidades existenciales cotidianas de las naciones en desarrollo. Para el diario, este enfoque centrado en las personas demuestra que construir lazos de amistad sincera es prioritario para Pekín frente a cualquier búsqueda de dominación, consolidando así la cooperación interna dentro del sur global.

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