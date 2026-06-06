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¿Por qué Irlanda acerca a la zona euro hacia una recesión?
¿Por qué Irlanda acerca a la zona euro hacia una recesión?
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La economía de la eurozona registró una contracción de 0,2% en el primer trimestre de 2026, un resultado peor al esperado por los analistas y que acerca al... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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Los datos publicados por la oficina estadística europea, Eurostat, muestran que la caída estuvo impulsada principalmente por el fuerte retroceso de la economía irlandesa, cuyo producto interno bruto (PIB) disminuyó 12,1% durante el período.La contracción del conjunto de la eurozona sorprendió a los mercados, que anticipaban una expansión de 0,1%. Un segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo confirmaría una recesión técnica en la región.Según reportó el diario británico The Telegraph, la baja de Irlanda tuvo un peso determinante en el resultado agregado de la eurozona, aunque las cifras económicas del país suelen registrar una elevada volatilidad debido a la actividad de grandes corporaciones multinacionales instaladas en su territorio. De acuerdo con el mismo medio, el retroceso irlandés estuvo relacionado con la ausencia de un repunte extraordinario de exportaciones registrado un año antes, cuando empresas farmacéuticas adelantaron envíos para evitar posibles aranceles estadounidenses.Sin embargo, excluyendo a Irlanda, la economía de la eurozona habría mostrado un crecimiento de 0,2% durante los primeros tres meses del año, reflejando una mayor resiliencia de varias de las principales economías del bloque.Alemania, la mayor economía de la zona euro, creció 0,3% tras un prolongado periodo de estancamiento. Por su parte, Italia también avanzó 0,3%, mientras que España registró una expansión de 0,6%.En contraste, la economía de Francia se contrajo 0,1%, en un contexto marcado por el deterioro de algunos indicadores económicos y el aumento del desempleo.Analistas señalaron que la actividad económica de la región continúa enfrentando presiones derivadas de la crisis energética asociada al conflicto entre Irán y sus adversarios regionales, lo que ha incrementado los costos para hogares y empresas.Al mismo tiempo, la inflación en la eurozona se aceleró hasta 3% en abril, frente al 2,5% registrado el mes anterior.
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¿Por qué Irlanda acerca a la zona euro hacia una recesión?

07:21 GMT 06.06.2026
© AP Photo / Michael ProbstEl símbolo de eurozona
El símbolo de eurozona - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Michael Probst
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La economía de la eurozona registró una contracción de 0,2% en el primer trimestre de 2026, un resultado peor al esperado por los analistas y que acerca al bloque monetario al riesgo de una recesión técnica.
Los datos publicados por la oficina estadística europea, Eurostat, muestran que la caída estuvo impulsada principalmente por el fuerte retroceso de la economía irlandesa, cuyo producto interno bruto (PIB) disminuyó 12,1% durante el período.
La contracción del conjunto de la eurozona sorprendió a los mercados, que anticipaban una expansión de 0,1%. Un segundo trimestre consecutivo de crecimiento negativo confirmaría una recesión técnica en la región.
Según reportó el diario británico The Telegraph, la baja de Irlanda tuvo un peso determinante en el resultado agregado de la eurozona, aunque las cifras económicas del país suelen registrar una elevada volatilidad debido a la actividad de grandes corporaciones multinacionales instaladas en su territorio.
De acuerdo con el mismo medio, el retroceso irlandés estuvo relacionado con la ausencia de un repunte extraordinario de exportaciones registrado un año antes, cuando empresas farmacéuticas adelantaron envíos para evitar posibles aranceles estadounidenses.
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Sin embargo, excluyendo a Irlanda, la economía de la eurozona habría mostrado un crecimiento de 0,2% durante los primeros tres meses del año, reflejando una mayor resiliencia de varias de las principales economías del bloque.
Alemania, la mayor economía de la zona euro, creció 0,3% tras un prolongado periodo de estancamiento. Por su parte, Italia también avanzó 0,3%, mientras que España registró una expansión de 0,6%.
En contraste, la economía de Francia se contrajo 0,1%, en un contexto marcado por el deterioro de algunos indicadores económicos y el aumento del desempleo.
Analistas señalaron que la actividad económica de la región continúa enfrentando presiones derivadas de la crisis energética asociada al conflicto entre Irán y sus adversarios regionales, lo que ha incrementado los costos para hogares y empresas.
Al mismo tiempo, la inflación en la eurozona se aceleró hasta 3% en abril, frente al 2,5% registrado el mes anterior.
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