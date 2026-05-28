La confianza del consumidor en Francia va en picada: reporta su menor nivel en 3 años

La confianza de los consumidores en suelo francés cayó en mayo a su nivel más bajo en tres años, reflejando el deterioro del ánimo económico de los hogares ante el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio.De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (Insee), el índice descendió a 82 puntos, frente a los 84 registrados en abril, alcanzando así su nivel más bajo desde marzo de 2023.El organismo señaló que la percepción de los hogares sobre su situación financiera personal, tanto pasada como futura, volvió a deteriorarse durante mayo, mientras que también disminuyó la disposición de los consumidores para realizar compras importantes.El impacto económico de la guerra en Irán y la incertidumbre sobre la reapertura total del estrecho de Ormuz continúan presionando los mercados energéticos y afectando las expectativas de los hogares europeos. En Francia, el incremento sostenido en los costos de energía ha reducido el poder adquisitivo y provocado cautela en el gasto familiar.Analistas consultados por el Wall Street Journal (WSJ)consideran que el riesgo de una espiral inflacionaria acelerada sigue siendo moderado, advierten que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría profundizar la inestabilidad financiera y económica tanto en Francia como en el resto de Europa.Según el reporte de Insee, aunque disminuyó ligeramente el porcentaje de hogares que esperan aumentos más acelerados de precios en los próximos 12 meses, las expectativas inflacionarias todavía permanecen muy por encima de sus niveles promedio históricos.A nivel regional, la Unión Europea reportó una leve recuperación preliminar de la confianza del consumidor en la eurozona durante mayo. Sin embargo, los indicadores todavía se mantienen por debajo de los promedios de largo plazo, reflejando el impacto persistente de la incertidumbre geopolítica y energética sobre la economía regional.
El encarecimiento de la energía y la incertidumbre por la guerra en Irán continúan golpeando la percepción económica de los hogares franceses, en un contexto marcado por menor consumo, presión inflacionaria y desaceleración del crecimiento en Europa.
La confianza de los consumidores en suelo francés cayó en mayo a su nivel más bajo en tres años, reflejando el deterioro del ánimo económico de los hogares ante el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio.
De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (Insee), el índice descendió a 82 puntos, frente a los 84 registrados en abril, alcanzando así su nivel más bajo desde marzo de 2023.
El organismo señaló que la percepción de los hogares sobre su situación financiera personal, tanto pasada como futura, volvió a deteriorarse durante mayo, mientras que también disminuyó la disposición de los consumidores para realizar compras importantes.
El impacto económico de la guerra en Irán y la incertidumbre sobre la reapertura total del estrecho de Ormuz continúan presionando los mercados energéticos y afectando las expectativas de los hogares europeos.
En Francia, el incremento sostenido en los costos de energía ha reducido el poder adquisitivo y provocado cautela en el gasto familiar.
Analistas consultados por el Wall Street Journal (WSJ)consideran que el riesgo de una espiral inflacionaria acelerada sigue siendo moderado, advierten que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría profundizar la inestabilidad financiera y económica tanto en Francia como en el resto de Europa.
La economía francesa ya mostraba señales de desaceleración desde 2025, afectada por condiciones fiscales más estrictas, menor inversión privada y un debilitamiento de la demanda interna. A esto se suma la preocupación por el incremento de la deuda pública y la posibilidad de nuevas alzas en las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE).
Según el reporte de Insee, aunque disminuyó ligeramente el porcentaje de hogares que esperan aumentos más acelerados de precios en los próximos 12 meses, las expectativas inflacionarias todavía permanecen muy por encima de sus niveles promedio históricos.
A nivel regional, la Unión Europea reportó una leve recuperación preliminar de la confianza del consumidor en la eurozona durante mayo. Sin embargo, los indicadores todavía se mantienen por debajo de los promedios de largo plazo, reflejando el impacto persistente de la incertidumbre geopolítica y energética sobre la economía regional.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).