https://noticiaslatam.lat/20260528/la-confianza-del-consumidor-en-francia-va-en-picada-reporta-su-menor-nivel-en-3-anos-1173626434.html

La confianza del consumidor en Francia va en picada: reporta su menor nivel en 3 años

La confianza del consumidor en Francia va en picada: reporta su menor nivel en 3 años

Sputnik Mundo

El encarecimiento de la energía y la incertidumbre por la guerra en Irán continúan golpeando la percepción económica de los hogares franceses, en un contexto... 28.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-28T05:35+0000

2026-05-28T05:35+0000

2026-05-28T05:35+0000

francia

irán

banco central europeo (bce)

economía

🌍 europa

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

confianza del consumidor

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1c/1173629108_81:198:943:683_1920x0_80_0_0_53c682a289cd6c6567ee03abae87e788.jpg

La confianza de los consumidores en suelo francés cayó en mayo a su nivel más bajo en tres años, reflejando el deterioro del ánimo económico de los hogares ante el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio.De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (Insee), el índice descendió a 82 puntos, frente a los 84 registrados en abril, alcanzando así su nivel más bajo desde marzo de 2023.El organismo señaló que la percepción de los hogares sobre su situación financiera personal, tanto pasada como futura, volvió a deteriorarse durante mayo, mientras que también disminuyó la disposición de los consumidores para realizar compras importantes.El impacto económico de la guerra en Irán y la incertidumbre sobre la reapertura total del estrecho de Ormuz continúan presionando los mercados energéticos y afectando las expectativas de los hogares europeos. En Francia, el incremento sostenido en los costos de energía ha reducido el poder adquisitivo y provocado cautela en el gasto familiar.Analistas consultados por el Wall Street Journal (WSJ)consideran que el riesgo de una espiral inflacionaria acelerada sigue siendo moderado, advierten que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría profundizar la inestabilidad financiera y económica tanto en Francia como en el resto de Europa.Según el reporte de Insee, aunque disminuyó ligeramente el porcentaje de hogares que esperan aumentos más acelerados de precios en los próximos 12 meses, las expectativas inflacionarias todavía permanecen muy por encima de sus niveles promedio históricos.A nivel regional, la Unión Europea reportó una leve recuperación preliminar de la confianza del consumidor en la eurozona durante mayo. Sin embargo, los indicadores todavía se mantienen por debajo de los promedios de largo plazo, reflejando el impacto persistente de la incertidumbre geopolítica y energética sobre la economía regional.

https://noticiaslatam.lat/20251108/el-rumbo-economico-de-europa-la-conduce-inevitablemente-a-la-ruina-indican-medios-1168285849.html

francia

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, irán, banco central europeo (bce), 🌍 europa, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, confianza del consumidor, 📈 mercados y finanzas