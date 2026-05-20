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¿El Reino Unido quiere volver a la UE? El costo a pagar sería de miles de millones de dólares
¿El Reino Unido quiere volver a la UE? El costo a pagar sería de miles de millones de dólares
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El debate sobre un posible retorno del Reino Unido a la Unión Europea volvió a cobrar fuerza tras recientes declaraciones de líderes europeos y figuras del... 20.05.2026, Sputnik Mundo
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Según The Telegraph, Bruselas exigiría a Londres condiciones mucho más estrictas que las que tenía antes del Brexit, incluyendo mayores contribuciones financieras y el abandono de varias excepciones históricas negociadas por gobiernos británicos anteriores.El diplomático Julian King advirtió que el Reino Unido tendría que renunciar al histórico reembolso presupuestario obtenido por Margaret Thatcher en la década de 1980.Esto implicaría que Londres pagaría al menos 5.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 6.697 millones de dólares) adicionales al año respecto a lo que aportaba antes de abandonar el bloque europeo.De acuerdo con The Telegraph, uno de los principales obstáculos sería la libre circulación de personas, considerada una condición indispensable para pertenecer al mercado único europeo.Además, el Reino Unido perdería varias cláusulas de exclusión que había negociado anteriormente, entre ellas las relacionadas con Schengen, políticas migratorias y ciertos aspectos presupuestarios.El ex vice primer ministro británico David Lidington afirmó que la UE difícilmente aceptaría restablecer las condiciones especiales que Londres mantenía antes del Brexit.Según el diario, la Comisión Europea también buscaría evitar cualquier trato preferencial hacia Reino Unido para no generar reclamos similares de otros países candidatos al bloque, como Ucrania, Moldavia o Montenegro.La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó recientemente que "la puerta de la UE está abierta" para el Reino Unido, aunque pidió construir relaciones más estrechas entre ambas partes.En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer evitó descartar completamente un futuro debate sobre la reincorporación al bloque europeo, en medio de divisiones internas dentro del Partido Laborista.Las conversaciones forman parte del llamado "reinicio" de relaciones impulsado por Starmer tras años de tensiones posteriores al Brexit.El gobierno de Irlanda manifestó públicamente su respaldo a una eventual reincorporación británica, al considerar que la UE perdió peso político y económico tras la salida de Londres.Mientras tanto, expertos europeos advierten que cualquier intento de regreso requerirá años de negociaciones complejas, amplios consensos políticos y probablemente un nuevo referéndum nacional en Reino Unido.
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¿El Reino Unido quiere volver a la UE? El costo a pagar sería de miles de millones de dólares

09:21 GMT 20.05.2026
© AP Photo / Alastair GrantBandera de Gran Bretaña
Bandera de Gran Bretaña - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
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El debate sobre un posible retorno del Reino Unido a la Unión Europea volvió a cobrar fuerza tras recientes declaraciones de líderes europeos y figuras del Partido Laborista británico sobre la necesidad de estrechar nuevamente los vínculos con Bruselas.
Según The Telegraph, Bruselas exigiría a Londres condiciones mucho más estrictas que las que tenía antes del Brexit, incluyendo mayores contribuciones financieras y el abandono de varias excepciones históricas negociadas por gobiernos británicos anteriores.
El diplomático Julian King advirtió que el Reino Unido tendría que renunciar al histórico reembolso presupuestario obtenido por Margaret Thatcher en la década de 1980.
Esto implicaría que Londres pagaría al menos 5.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 6.697 millones de dólares) adicionales al año respecto a lo que aportaba antes de abandonar el bloque europeo.
"La puerta está abierta, pero no debemos esperar ningún acuerdo especial", declaró King al referirse a un eventual proceso de reincorporación británica.
De acuerdo con The Telegraph, uno de los principales obstáculos sería la libre circulación de personas, considerada una condición indispensable para pertenecer al mercado único europeo.
Keir Starmer, primer ministro británico, interviene durante una reunión con líderes de diversos sectores de la sociedad para debatir cómo abordar el antisemitismo, en Downing Street, Londres, Reino Unido, 5 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2026
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El Reino Unido está en una debacle y la causa va más allá de Starmer, según expertos
ayer, 20:15 GMT
Además, el Reino Unido perdería varias cláusulas de exclusión que había negociado anteriormente, entre ellas las relacionadas con Schengen, políticas migratorias y ciertos aspectos presupuestarios.
El ex vice primer ministro británico David Lidington afirmó que la UE difícilmente aceptaría restablecer las condiciones especiales que Londres mantenía antes del Brexit.
"Considero el Brexit un acto de autodestrucción nacional, pero no veo que la UE acepte unas condiciones de reingreso que un gobierno británico pueda aprobar fácilmente", sostuvo.
Según el diario, la Comisión Europea también buscaría evitar cualquier trato preferencial hacia Reino Unido para no generar reclamos similares de otros países candidatos al bloque, como Ucrania, Moldavia o Montenegro.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó recientemente que "la puerta de la UE está abierta" para el Reino Unido, aunque pidió construir relaciones más estrechas entre ambas partes.
En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer evitó descartar completamente un futuro debate sobre la reincorporación al bloque europeo, en medio de divisiones internas dentro del Partido Laborista.

El gobierno británico y Bruselas preparan actualmente una cumbre bilateral prevista para julio, donde se discutirán acuerdos sobre movilidad juvenil, comercio alimentario y cooperación en defensa.

Las conversaciones forman parte del llamado "reinicio" de relaciones impulsado por Starmer tras años de tensiones posteriores al Brexit.
El gobierno de Irlanda manifestó públicamente su respaldo a una eventual reincorporación británica, al considerar que la UE perdió peso político y económico tras la salida de Londres.
Mientras tanto, expertos europeos advierten que cualquier intento de regreso requerirá años de negociaciones complejas, amplios consensos políticos y probablemente un nuevo referéndum nacional en Reino Unido.
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