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La crisis del estrecho de Ormuz provoca la pérdida de poder adquisitivo en EEUU, Reino Unido y la UE

La crisis del estrecho de Ormuz provoca la pérdida de poder adquisitivo en EEUU, Reino Unido y la UE

Sputnik Mundo

Los salarios reales en numerosos países centrales han comenzado a contraerse debido al severo impacto energético derivado de la guerra contra Irán, afirma el... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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Según explica el medio, el cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios de productos básicos como la gasolina y los pasajes aéreos, ensanchando la brecha entre el incremento de los costos de vida y las remuneraciones de los trabajadores en algunas de las naciones que impulsan o respaldan la ofensiva.En los Estados Unidos, la inflación interanual repuntó hasta el 3,8% en el mes de abril, superando por primera vez en dos años al incremento de los ingresos por hora, que se situó en un 3,6%. Analistas financieros advierten que el conflicto bélico ya ha desestabilizado las cadenas de suministro internacionales de manera profunda, lo que anticipa una presión inflacionaria prolongada e inmediata sobre los márgenes de beneficio empresariales y los niveles de contratación.Una tendencia similar se registra en el Reino Unido y la Unión Europea, donde el avance de los ingresos reales prácticamente se ha estancado ante un mercado laboral debilitado por la falta de nuevas ofertas de empleo. Expertos de la consultora Pantheon Macroeconomics, según consigna el diario Financial Times, proyectan que el crecimiento de los salarios reales en la zona euro se situará cerca del 0% durante el presente año, previéndose un impacto significativamente negativo en naciones como Francia debido a su limitada capacidad fiscal para implementar subsidios.La coyuntura actual plantea un doble desafío para las autoridades monetarias y los responsables de formular políticas públicas, señala la nota. Por un lado, existe el temor fundado de que el retraimiento del gasto de los hogares agrave la desaceleración económica y provoque despidos masivos. Por el otro, se mantiene el riesgo latente de que las demandas de aumentos salariales para contrarrestar la inflación terminen por perpetuar la espiral de precios elevados, incluso si los costos de la energía logran estabilizarse.Frente a este escenario, los distintos gobiernos de la región han adoptado respuestas fiscales dispares para mitigar el impacto sobre las finanzas familiares, explica el medio. Mientras que el Ejecutivo británico ha dispuesto reducciones temporales del IVA y el aplazamiento de aranceles al combustible —medidas consideradas insuficientes por los centros de investigación para evitar una nueva contracción salarial—, otros países como Alemania y España aplican blindajes mediante la indexación de sueldos y masivos paquetes de ayudas públicas.A pesar de que los esfuerzos diplomáticos se han intensificado en Doha para negociar la reapertura gradual de la vía marítima, los principales servicios de estudios económicos coinciden en que las secuelas del conflicto ya son palpables. Aunque el impacto actual es menor al choque energético registrado en 2022, firmas internacionales como Capital Economics alertan que la persistencia de la crisis aumenta las probabilidades de que la eurozona caiga en una recesión técnica en el 2026, lo que ralentizará aún más la recuperación del bienestar financiero de los trabajadores.

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