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Nicaragua felicita a Rusia con motivo del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria

Nicaragua felicita a Rusia con motivo del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria

Sputnik Mundo

Los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, extendieron una felicitación al mandatario ruso, Vladímir Putin, así como a su pueblo en... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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"Se cumplen 81 años de la admirable, épica y legendaria campaña victoriosa de la Unión Soviética, que fue capaz de entregar tanto para que concluyera la guerra, la muerte, el sufrimiento de la humanidad entre los horrores del nazismo y la indiferencia de tantos. (...) Сelebramos el Día de la Victoria, hermanados como familia, en la continuidad de las gloriosas batallas que se libran para impedir el retorno del terror del fascismo", se desprende del comunicado.A la vez, los mandatarios rindieron homenaje al coraje y entrega del pueblo soviético en su lucha contra la Alemania nazi."Celebramos la valentía y la gloria de tantos millones de camaradas soviéticos que, con su arrojo, audacia y entrega, sostuvieron, como sostienen hoy, desde la Federación de Rusia, banderas de humanidad, en inmortales jornadas contra el fascismo diabólico, que dan continuidad a las luchas para que nunca vuelva ese pasado ominoso que tanto dolor impuso y pretende volver a imponer al mundo entero", recalcaron los copresidentes nicaragüenses.En este contexto, recordaron que el nazismo "convirtió al planeta en un infierno, donde lo grotesco y la crueldad eran las normas", mientras que, con el sacrificio de la Unión Soviética y otros pueblos, se logró establecer el "imperio de la razón y la fuerza de la vida".Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce el período de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941 —el inicio de la invasión alemana a la URSS— hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.

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