Laureano Ortega: Rusia representa la tecnología líder mundial en el campo de la energía nuclear pacífica

La Semana Atómica Mundial celebrada en la capital rusa, Moscú, es otra demostración de que Rusia lleva a cabo una cooperación global en esta esfera en la que... 27.09.2025, Sputnik Mundo

Ortega Murillo también compartió que especialistas de Rusia y Nicaragua están trabajando en un proyecto conjunto para crear un centro de medicina nuclear en la nación centroamericana. La construcción podría ser iniciada en 2026, detalló.Además, Managua busca participar en los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el cáncer que está desarrollándose en Rusia para combatir la mortal enfermedad.Nicaragua espera que en el futuro pueda contar con esta vacuna con el fin de suministrarla a su población y a otros países centroamericanos, explicó Ortega Murillo.Prometedores acuerdos entre Nicaragua y las nuevas regiones rusasOrtega Murillo develó algunos detalles sobre los tratados de cooperación comercial y económica firmados entre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhie y Jersón, y la ciudad de Sebastopol con Nicaragua, que fueron alcanzados el 22 de septiembre.En primer lugar, se trata del comercio, especialmente de productos agrícolas, pero también se incluyen ámbitos como el turismo y la cultura, precisó el asesor presidencial de Nicaragua para la cooperación con Rusia."Estos acuerdos reafirman nuestro firme compromiso y solidaridad con Rusia en esta gran batalla que están librando contra el fascismo", resumió Ortega.La Semana Atómica Mundial se lleva a cabo del 25 al 28 de septiembre en los pabellones de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom en la Exposición de los logros de la economía nacional (VDNJ, por sus siglas en ruso). Ese año, el evento reúne a 20.000 participantes de más de 100 países, entre ellos jefes de Estado, científicos y directivos de grandes empresas. La actividad se enmarca en el 80.º aniversario de la industria nuclear rusa.

