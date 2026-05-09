Nicaragua reafirma su hermandad con Rusia en el 81.º aniversario del Día de la Victoria
© Sputnik / Marcela RiveraMarcha del Regimiento Inmortal en Nicaragua
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Nicaragua conmemoró el 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi con una jornada de actos oficiales en Managua en la que autoridades del Gobierno sandinista reivindicaron el papel histórico de Rusia en la derrota del nazismo y expresaron su respaldo a Moscú en el actual escenario internacional.
La conmemoración reunió a representantes del Gobierno nicaragüense, diplomáticos rusos y miembros de la comunidad rusa residente en el país en actividades realizadas en la Asamblea Nacional, la Plaza Soberanía y la Cinemateca Nacional.
Durante una sesión solemne en el parlamento, el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo afirmó que la Unión Soviética realizó "el sacrificio humano más grande en la historia de la humanidad por la paz de los pueblos del mundo" y sostuvo que Rusia continúa enfrentando amenazas fascistas en la actualidad.
“Reafirmamos nuestra hermandad y reafirmamos nuestra solidaridad con la Federación de Rusia, nuestro acompañamiento en la firme batalla que libra en el día de hoy contra el fascismo que quiere resurgir en Ucrania, en ese Gobierno ilegítimo, títere de la OTAN, financiado, promovido, organizado por la OTAN y Rusia ahí está, defendiendo en primer lugar a su pueblo y defendiendo a los pueblos del mundo de esa nueva ola de fascismo que se está creando”, afirmó.
El funcionario también defendió la construcción de "un mundo multipolar" junto a Rusia y calificó al presidente Vladímir Putin como "un pilar fundamental en el mundo entero para la paz y la estabilidad entre los pueblos".
"Un triunfo de la humanidad"
"Estamos juntos con la Federación de Rusia en la conformación de ese nuevo orden mundial, haciendo frente al hegemonismo, luchando por la multipolaridad, por ese mundo donde todos tenemos el derecho a desarrollarnos bajo nuestras propias condiciones, nuestras propias culturas, nuestros propios principios, el respeto al derecho de cada pueblo. Y en esto queremos reiterar nuestro agradecimiento a la Federación de Rusia", dijo Ortega Murillo.
Por su parte, el canciller Denis Moncada afirmó que la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial "representa el triunfo de la humanidad" frente al nazifascismo y aseguró que la fecha mantiene vigencia ante los conflictos actuales y las amenazas nucleares.
"Los pueblos dicen: alto a la guerra, fin a la guerra", expresó durante el desfile del Regimiento Inmortal en la Plaza Soberanía de esta capital.
El diplomático hizo referencia al impacto de las armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial e insistió en una paz real basada en el respeto a la soberanía y la dignidad de las naciones.
Acto de memoria a los héroes
"Que no se utilice ningún tipo de arma, mucho menos armas nucleares que destruyen a las poblaciones sin ninguna distinción. Todos tenemos derecho a realmente a elegir a nuestras autoridades, a nuestro Gobierno, a definir nuestras políticas económicas, nuestras políticas sociales, culturales que beneficien a la población, que beneficien en el caso nuestro al pueblo nicaragüense", externó Moncada.
Durante la marcha las familias rusas y de otras naciones soviéticas que residen en Nicaragua, portaron retratos de los héroes que combatieron en el Ejército Rojo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945.
"Yo perdí tres tíos y una tía enfermera del ejército en esta guerra. Cada familia en Rusia o [de la] antigua Unión Soviética perdió algunos de sus miembros en esta guerra. Y por eso este es un acto de memoria a ellos cuando la gente pasa con las fotos de sus tíos, de sus padres, sus abuelos fallecidos", dijo a Sputnik, Petr A. Pankratov, representante Comercial de la Federación de Rusia en Mangua.
La jornada concluyó con la proyección de una película sobre las hazañas del Ejército Rojo a las fuerzas alemanas, en la Cinemateca Nacional. La Unión Soviética perdió alrededor de 26 millones de vidas durante el conflicto bélico, conocido en Rusia como la Gran Guerra Patria, cuya victoria es conmemorada cada 9 de mayo.
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