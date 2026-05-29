Nicaragua autoriza el ingreso de tropas de Rusia, EEUU y otros países para ejercicios humanitarios

La autorización también contempla la salida temporal de efectivos, naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua para participar en actividades similares en Rusia, México, Venezuela, Cuba y países integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC). Según el decreto aprobado por el Parlamento a solicitud del Ejecutivo, las actividades estarán enfocadas en operaciones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate, atención a desastres naturales, intercambio de experiencias militares y acciones de seguridad marítima y lucha contra el narcotráfico. Entre los eventos previstos figura el ingreso rotativo de efectivos de las Fuerzas Armadas rusas para ejercicios conjuntos con distintas unidades del Ejército de Nicaragua, incluida la Unidad Humanitaria y de Rescate "Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano", así como intercambios con fuerzas navales y de operaciones especiales. El decreto también autoriza la llegada de personal y equipos de la Secretaría de Marina de México, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y de los ejércitos que integran la CFAC, conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Asimismo, se permite el ingreso previamente coordinado de aeronaves y personal militar de Estados Unidos para operaciones humanitarias y de respuesta ante emergencias o desastres naturales. Las autoridades nicaragüenses sostienen que estos ejercicios contribuyen al fortalecimiento de la capacidad técnica y profesional de las fuerzas armadas participantes y no implican erogaciones extraordinarias para el presupuesto militar. La autorización tendrá vigencia entre julio y diciembre de 2026, de acuerdo con la programación oficial de actividades aprobada por el Legislativo de este país centroamericano.
La Asamblea Nacional nicaragüense aprobó un decreto que autoriza el ingreso de personal, naves y aeronaves militares de varias naciones, entre ellas, Rusia, Estados Unidos, México, Venezuela y Cuba, para participar en ejercicios de cooperación, asistencia humanitaria y atención de emergencias durante el segundo semestre de 2026.
La autorización también contempla la salida temporal de efectivos, naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua para participar en actividades similares en Rusia, México, Venezuela, Cuba y países integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
Según el decreto aprobado por el Parlamento a solicitud del Ejecutivo, las actividades estarán enfocadas en operaciones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate, atención a desastres naturales, intercambio de experiencias militares y acciones de seguridad marítima y lucha contra el narcotráfico.
Entre los eventos previstos figura el ingreso rotativo de efectivos de las Fuerzas Armadas rusas para ejercicios conjuntos con distintas unidades del Ejército de Nicaragua, incluida la Unidad Humanitaria y de Rescate "Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano", así como intercambios con fuerzas navales y de operaciones especiales.
El decreto también autoriza la llegada de personal y equipos de la Secretaría de Marina de México, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y de los ejércitos que integran la CFAC, conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
Asimismo, se permite el ingreso previamente coordinado de aeronaves y personal militar de Estados Unidos para operaciones humanitarias y de respuesta ante emergencias o desastres naturales. Las autoridades nicaragüenses sostienen que estos ejercicios contribuyen al fortalecimiento de la capacidad técnica y profesional de las fuerzas armadas participantes y no implican erogaciones extraordinarias para el presupuesto militar.
La autorización tendrá vigencia entre julio y diciembre de 2026, de acuerdo con la programación oficial de actividades aprobada por el Legislativo de este país centroamericano.
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