Nicaragua busca asegurar la llegada de la vacuna rusa contra el cáncer
Los otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son los acuerdos de cooperación económica y comercial firmados por Managua con las nuevas regiones rusas, el aporte del país euroasiático para reducir la mortalidad infantil en Nicaragua y las tecnologías nucleares rusas que apuntan a revolucionar la atención médica en Latinoamérica y el Caribe.
Managua ya está haciendo gestiones para recibir la vacuna rusa contra el cáncer, tema que estuvo en la agenda del último viaje a Moscú del asesor presidencial de la nación centroamericana para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega Murillo.
Los otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son los acuerdos de cooperación económica y comercial firmados por Managua con las nuevas regiones rusas, el aporte del país euroasiático para reducir la mortalidad infantil en Nicaragua y las tecnologías nucleares rusas que apuntan a revolucionar la atención médica en Latinoamérica y el Caribe.