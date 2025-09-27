Mundo
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
Nicaragua busca asegurar la llegada de la vacuna rusa contra el cáncer
Nicaragua busca asegurar la llegada de la vacuna rusa contra el cáncer
Managua ya está haciendo gestiones para recibir la vacuna rusa contra el cáncer, tema que estuvo en la agenda del último viaje a Moscú del asesor presidencial... 27.09.2025, Sputnik Mundo
Los otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son los acuerdos de cooperación económica y comercial firmados por Managua con las nuevas regiones rusas, el aporte del país euroasiático para reducir la mortalidad infantil en Nicaragua y las tecnologías nucleares rusas que apuntan a revolucionar la atención médica en Latinoamérica y el Caribe.
nicaragua, 💗 salud, medicina, cáncer, rusia
nicaragua, 💗 salud, medicina, cáncer, rusia, видео

Nicaragua busca asegurar la llegada de la vacuna rusa contra el cáncer

18:00 GMT 27.09.2025
Managua ya está haciendo gestiones para recibir la vacuna rusa contra el cáncer, tema que estuvo en la agenda del último viaje a Moscú del asesor presidencial de la nación centroamericana para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega Murillo.
Los otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son los acuerdos de cooperación económica y comercial firmados por Managua con las nuevas regiones rusas, el aporte del país euroasiático para reducir la mortalidad infantil en Nicaragua y las tecnologías nucleares rusas que apuntan a revolucionar la atención médica en Latinoamérica y el Caribe.
