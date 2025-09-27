https://noticiaslatam.lat/20250927/nicaragua-busca-asegurar-la-llegada-de-la-vacuna-rusa-contra-el-cancer-1166940053.html

Nicaragua busca asegurar la llegada de la vacuna rusa contra el cáncer

Managua ya está haciendo gestiones para recibir la vacuna rusa contra el cáncer, tema que estuvo en la agenda del último viaje a Moscú del asesor presidencial... 27.09.2025

Los otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son los acuerdos de cooperación económica y comercial firmados por Managua con las nuevas regiones rusas, el aporte del país euroasiático para reducir la mortalidad infantil en Nicaragua y las tecnologías nucleares rusas que apuntan a revolucionar la atención médica en Latinoamérica y el Caribe.

