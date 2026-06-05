El OIEA anuncia una tregua para obras de reparación en la planta nuclear de Zaporozhie

Técnicos rusos y ucranianos comenzarán en los próximos días, bajo supervisión de expertos del OIEA, a reparar los daños causados por las hostilidades en la línea eléctrica Dnepróvskaya, una vez terminada la operación de desminado en la zona, según reza el comunicado.La línea eléctrica Dnepróvskaya, de 750 kilovoltios (kV), fue desconectada hace más de dos meses, lo que dejó la planta nuclear más grande de Europa con una línea única, de 330 kV, para refrigerar sus seis reactores en parada.Se señaló que, a lo largo de las últimas semanas, la central perdió el acceso a esta línea en varias ocasiones y tuvo que poner en marcha sus generadores diésel de emergencia como último recurso.Se trata del sexto alto el fuego temporal que el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha negociado con Rusia y Ucrania desde finales de 2025, para garantizar la alimentación eléctrica externa y la seguridad nuclear de la planta.El 30 de mayo, un dron ucraniano chocó contra la parte exterior del edificio de una sala de máquinas de la central nuclear de Zaporozhie. El servicio de prensa de la central informó que el ataque no dejó heridos. Asimismo, precisó que los procesos tecnológicos continuaron funcionando con normalidad y que los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.A su vez, el OIEA declaró que el ataque constituyó un incidente grave, que puso en peligro los principios fundamentales de la seguridad nuclear.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció una tregua limitada, vigente hasta el 23 de junio, acordada para permitir la realización de trabajos esenciales de reparación en una de las líneas eléctricas que suministran energía a la central nuclear de Zaporozhie.
"Hoy entró en vigor un alto el fuego localizado, con la mediación del OIEA, en la línea del frente cercana a la central nuclear de Zaporozhie, allanando el camino para realizar reparaciones cruciales en las líneas eléctricas, a fin de evitar la amenaza de un accidente nuclear", declaró el organismo.
Técnicos rusos y ucranianos comenzarán en los próximos días, bajo supervisión de expertos del OIEA, a reparar los daños causados por las hostilidades en la línea eléctrica Dnepróvskaya, una vez terminada la operación de desminado en la zona, según reza el comunicado.
La línea eléctrica Dnepróvskaya, de 750 kilovoltios (kV), fue desconectada hace más de dos meses, lo que dejó la planta nuclear más grande de Europa con una línea única, de 330 kV, para refrigerar sus seis reactores en parada.
Se señaló que, a lo largo de las últimas semanas, la central perdió el acceso a esta línea en varias ocasiones y tuvo que poner en marcha sus generadores diésel de emergencia como último recurso.
Se trata del sexto alto el fuego temporal que el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha negociado con Rusia y Ucrania desde finales de 2025, para garantizar la alimentación eléctrica externa y la seguridad nuclear de la planta.
"En esta ocasión, los preparativos para las reparaciones se han visto complicados por la ubicación de los daños en la línea eléctrica: en lo alto de las torres de alta tensión a lo largo de la línea de control, en el río Dniéper", indicó.
El 30 de mayo, un dron ucraniano chocó contra la parte exterior del edificio de una sala de máquinas de la central nuclear de Zaporozhie. El servicio de prensa de la central informó que el ataque no dejó heridos. Asimismo, precisó que los procesos tecnológicos continuaron funcionando con normalidad y que los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.