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Los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhie muestran la desesperación de Kiev, indica la Cancillería rusa
Los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhie muestran la desesperación de Kiev, indica la Cancillería rusa
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Los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhie evidencian la disposición de Kiev a recurrir a medidas desesperadas para socavar la seguridad... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T19:00+0000
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La portavoz responsabilizó a los "patrocinadores occidentales" de Kiev de suministrar las armas que el Ejército ucraniano utiliza en sus ofensivas contra instalaciones nucleares.Según la vocera, estos ataques imprudentes muestran una vez más que Kiev está dispuesto a "dar los pasos más desesperados, incluso aquellos dirigidos a socavar la seguridad nuclear y física de la mayor central nuclear de Europa".En los últimos días, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de mayo la sala de máquinas fue blanco de un ataque con drones, y el día siguiente Ucrania volvió a bombardear la zona de la central.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear.
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Los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhie muestran la desesperación de Kiev, indica la Cancillería rusa
Los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhie evidencian la disposición de Kiev a recurrir a medidas desesperadas para socavar la seguridad nuclear de la principal planta en Europa, denunció la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
La portavoz responsabilizó a los "patrocinadores occidentales" de Kiev de suministrar las armas que el Ejército ucraniano utiliza en sus ofensivas contra instalaciones nucleares.
"Esperamos que incluso Occidente comprenda por fin que Kiev actúa como un mono con dos pistolas, perpetrando ataques contra blancos nucleares con las armas suministradas, creando amenazas incluso para sus propios patrocinadores", añadió Zajárova.
Según la vocera, estos ataques imprudentes muestran una vez más que Kiev está dispuesto a "dar los pasos más desesperados, incluso aquellos dirigidos a socavar la seguridad nuclear y física de la mayor central nuclear de Europa".
En los últimos días, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de mayo la sala de máquinas fue blanco de un ataque con drones
, y el día siguiente Ucrania volvió a bombardear la zona de la central.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear
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