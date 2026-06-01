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Los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhie muestran la desesperación de Kiev, indica la Cancillería rusa

Los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhie muestran la desesperación de Kiev, indica la Cancillería rusa

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Los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhie evidencian la disposición de Kiev a recurrir a medidas desesperadas para socavar la seguridad... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T19:00+0000

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La portavoz responsabilizó a los "patrocinadores occidentales" de Kiev de suministrar las armas que el Ejército ucraniano utiliza en sus ofensivas contra instalaciones nucleares.Según la vocera, estos ataques imprudentes muestran una vez más que Kiev está dispuesto a "dar los pasos más desesperados, incluso aquellos dirigidos a socavar la seguridad nuclear y física de la mayor central nuclear de Europa".En los últimos días, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de mayo la sala de máquinas fue blanco de un ataque con drones, y el día siguiente Ucrania volvió a bombardear la zona de la central.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear.

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