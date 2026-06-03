https://noticiaslatam.lat/20260603/la-presidenta-de-tanzania-destaca-el-rol-de-rusia-en-la-lucha-por-la-libertad-de-africa-1173722183.html

La presidenta de Tanzania destaca el rol de Rusia en la lucha por la libertad de África

La presidenta de Tanzania destaca el rol de Rusia en la lucha por la libertad de África

Sputnik Mundo

La mandataria tanzana, Samia Suluhu Hassan, expresó su agradecimiento a Rusia por su contribución a la lucha por la libertad africana durante las... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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A la vez, la mandataria tanzana felicitó a Putin por el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Según sus palabras, esta victoria "pone de relieve el patriotismo y el sacrificio que hizo la Unión Soviética".El presidente ruso, por su parte, destacó que las relaciones entre Rusia y Tanzania siempre se han desarrollado a un buen nivel y tienen todas las posibilidades para aumentar el comercio bilateral."En la escena internacional cooperamos estrechamente, nos escuchamos y nos apoyamos mutuamente", apuntó.Samia Suluhu Hassan se encuentra en Rusia en visita oficial del 3 al 5 de junio y también intervendrá en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

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