La presidenta de Tanzania destaca el rol de Rusia en la lucha por la libertad de África
© Sputnik / Alexéi NikolskiEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan
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La mandataria tanzana, Samia Suluhu Hassan, expresó su agradecimiento a Rusia por su contribución a la lucha por la libertad africana durante las conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin. Asimismo, los jefes de Estado debatieron los puntos clave de la agenda bilateral.
"Tengo que agradecer a Rusia su enorme contribución a la lucha por la libertad de África en los años 1960", declaró la presidenta tanzana.
A la vez, la mandataria tanzana felicitó a Putin por el 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Según sus palabras, esta victoria "pone de relieve el patriotismo y el sacrificio que hizo la Unión Soviética".
El presidente ruso, por su parte, destacó que las relaciones entre Rusia y Tanzania siempre se han desarrollado a un buen nivel y tienen todas las posibilidades para aumentar el comercio bilateral.
"En la escena internacional cooperamos estrechamente, nos escuchamos y nos apoyamos mutuamente", apuntó.
Samia Suluhu Hassan se encuentra en Rusia en visita oficial del 3 al 5 de junio y también intervendrá en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
El presidente ruso, por su parte, destacó que las relaciones entre Rusia y Tanzania siempre se han desarrollado a un buen nivel y tienen todas las posibilidades para aumentar el comercio bilateral.
"En la escena internacional cooperamos estrechamente, nos escuchamos y nos apoyamos mutuamente", apuntó.
Samia Suluhu Hassan se encuentra en Rusia en visita oficial del 3 al 5 de junio y también intervendrá en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.