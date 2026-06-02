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El SPIEF-2026: ¿qué es lo que hay que saber sobre este evento anual único?

El SPIEF-2026: ¿qué es lo que hay que saber sobre este evento anual único?

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Con casi 30 años de historia, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como uno de los... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebrará del 3 al 6 de junio y servirá como plataforma para debatir cuestiones económicas de relevancia global en el marco de más de 150 sesiones temáticas. El tema central del evento será "Diálogo pragmático: el camino hacia un futuro estable". De acuerdo con las autoridades rusas, representantes de más de 130 países y territorios han confirmado su participación en el evento.Entre los asistentes al acontecimiento, se destacan jefes de organismos estatales, organizaciones internacionales, empresas, representantes de la comunidad científica y de expertos, al igual que medios de comunicación.Bloques temáticos del evento:Asimismo, el programa internacional del SPIEF-2026 incluirá 14 diálogos empresariales.Cabe señalar que el Foro se organiza con el patrocinio y la participación del presidente de Rusia. El mandatario ruso, Vladímir Putin, como es tradición, intervendrá con un discurso que, según anticiparon desde el Kremlin, promete ser sustancial.En 2025, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo contó con la participación de 24.200 representantes de 144 países del mundo, más de 1.300 expertos y ponentes. También fueron celebrados más de 370 eventos y concertados más de 1.084 acuerdos por un monto total de más de 90.000 millones de dólares (al cambio actual).

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