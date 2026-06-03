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La presencia de EEUU en el SPIEF supone el retorno a diálogo civilizado con Rusia, declara Zajárova

La presencia de EEUU en el SPIEF supone el retorno a diálogo civilizado con Rusia, declara Zajárova

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La participación de una delegación de EEUU en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) marca el retorno a una comunicación civilizada entre... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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Además, indicó que la presencia de un representante estadounidense en el SPIEF pone de manifiesto que Occidente "es consciente de que se ha metido en un callejón sin salida", pero no es capaz de reconocerlo.El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó con anterioridad que una delegación oficial de Estados Unidos acudirá al evento, tras varios años de ausencia, encabezada por Rodney Mims Cook Jr., director de la Comisión de Bellas Artes estadounidense.El propio Cook Jr. declaró a Sputnik que considera que la cooperación en el ámbito cultural es la mejor forma de restablecer las relaciones entre Rusia y EEUU.El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo se desarrolla del 3 al 6 de junio. Con más de 25 años de historia, el foro es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.La agencia RIA Novosti, que junto con Sputnik forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del SPIEF.

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