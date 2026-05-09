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"¡Nuestra causa es justa!" Putin felicita a los rusos con el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria

"¡Nuestra causa es justa!" Putin felicita a los rusos con el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria

Sputnik Mundo

Antes del inicio del desfile en honor al 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria de 1941-1945, el presidente ruso... 09.05.2026, Sputnik Mundo

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En palabras de Putin, mantener vivo el recuerdo de la Gran Guerra Patria es una cuestión de honor para los rusos, y el amor por la patria une a toda Rusia.El presidente ruso recordó que fue precisamente el pueblo de la Unión Soviética quien salvó al mundo entero del nazismo, y que los soldados soviéticos hicieron enormes sacrificios en nombre de la libertad y la dignidad de los pueblos de Europa durante los años de la Gran Guerra Patria.Recordó que el objetivo de los nazis alemanes que atacaron a la URSS era "el exterminio, la esclavitud y el genocidio de todo el pueblo soviético multinacional"."Para llevar a cabo estos objetivos criminales, se reunieron fuerzas de toda Europa. Parecería que los estrategas nazis habían tenido en cuenta todo minuciosamente. Excepto una sola cosa —lo que se conoce como el carácter ruso y la fuerza de espíritu del pueblo soviético", manifestó Putin.El jefe de Estado ruso destacó que estas cualidades se manifiestan "con especial fuerza" en los momentos más difíciles para la patria."Nuestro pueblo se interpuso como un muro en el camino del enemigo y demostró que la lealtad a la patria es el valor supremo, capaz de unir a millones de personas", añadió.Tras el tradicional minuto de silencio en honor a los caídos en la guerra, Putin se refirió a la actualidad y señaló que "la gran hazaña de la generación de los vencedores inspira a los soldados que hoy cumplen con las tareas de la operación militar especial"."Se enfrentan a una fuerza agresiva que cuenta con el armamento y el apoyo de todo el bloque de la OTAN. Y, a pesar de ello, nuestros héroes siguen adelante", planteó.En este contexto, destacó el apoyo y la ayuda que el pueblo de Rusia brinda a los soldados rusos, así como su unidad.De acuerdo con Putin, "la Victoria se forja tanto en el campo de batalla como en la retaguardia", y la garantía del éxito es "nuestra fuerza moral y ética, nuestro valor y nuestra valentía, nuestra unidad y nuestra capacidad para soportarlo todo".

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