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¿Un último recurso para Starmer? Promete acercar a Reino Unido a la UE

¿Un último recurso para Starmer? Promete acercar a Reino Unido a la UE

Sputnik Mundo

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió fortalecer la relación de Reino Unido con la Unión Europea como parte de su estrategia para recuperar... 12.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-12T06:55+0000

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La situación de Starmer es delicada, luego de que su propio partido comenzara a exigir su renuncia tras los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en recientes elecciones locales en Inglaterra, Escocia y Gales.En un intento por recuperar respaldo político y frenar las críticas internas, el primer ministro prometió acercar nuevamente a Reino Unido con la Unión Europea, asegurando que buscará colocar al país "en el centro de Europa", mediante una cooperación más estrecha en temas económicos, energéticos y de defensa.Durante un discurso en Londres, el líder laborista reconoció el descontento creciente entre votantes y legisladores, al afirmar que demostrará que sus detractores "están equivocados". Sin embargo, sus palabras no lograron contener la ola de críticas, ya que varios diputados laboristas y exfuncionarios continuaron pidiendo públicamente su salida.La presión sobre Starmer aumentó después de que las elecciones locales fueran interpretadas como un referéndum sobre su gobierno. El Partido Laborista perdió apoyo tanto hacia la derecha, con el ascenso de Nigel Farage y el partido Reform UK, como hacia la izquierda, con un avance importante del Partido Verde.Analistas consultados por AP consideran que el deterioro económico, el alto costo de vida y los problemas en los servicios públicos han debilitado seriamente la popularidad del gobierno laborista. A ello se suman críticas por cambios constantes en políticas sociales y decisiones polémicas, como el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington.En medio de la crisis, Starmer también anunció planes para nacionalizar parte de la histórica empresa British Steel, con el objetivo de proteger empleos industriales y recuperar el respaldo de sectores obreros que en los últimos años han migrado hacia opciones conservadoras y antinmigración.El acercamiento hacia Europa representa además un cambio estratégico impulsado por el impacto económico del Brexit y por la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque Starmer descartó regresar al mercado único europeo o reincorporarse formalmente a la UE, sí planteó reforzar acuerdos comerciales y de seguridad con el continente.Mientras tanto, dentro del Partido Laborista continúan las especulaciones sobre posibles reemplazos. Figuras como Angela Rayner, Wes Streeting y Andy Burnham son mencionadas como posibles alternativas si la crisis política de Starmer se profundiza en los próximos meses.

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