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Mercados financieros dictan el futuro político de Reino Unido por su "adicción a la deuda", dice medio

Mercados financieros dictan el futuro político de Reino Unido por su "adicción a la deuda", dice medio

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El país europeo, en vilo por el posible reemplazo de su primer ministro Keir Starmer tras la debacle electoral de la semana pasada, "se enfrenta a una severa... 16.05.2026, Sputnik Mundo

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Mientras el Partido Laborista lidia con disputas internas por el liderazgo tras una serie de dimisiones en el gabinete que podrían ser el preámbulo a la salida del impopular Starmer, el mercado de bonos soberanos ha fijado límites estrictos e infranqueables para cualquier administración, afirma el medio, que señala que es quien verdaderamente gobierna el Reino Unido a causa de su "adicción" a financiar el gasto tomando deuda.La reciente advertencia de la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, sobre el riesgo de "sumir al país en el caos", evidencia que el Gobierno ya no solo compite contra la oposición, sino contra el dictamen diario de los mercados financieros globales.El núcleo del problema, según el diario, radica en la amenaza latente de un "bucle fiscal", un mecanismo económico destructivo que limita por completo la soberanía del país. Cuando una economía estructuralmente debilitada suma inestabilidad política, los grandes inversores internacionales pierden la confianza y venden masivamente los bonos del Estado. Esta salida de capitales provoca un aumento automático de los tipos de interés de la deuda pública, encareciendo los créditos para el Gobierno. Como consecuencia, el crecimiento económico se frena y el Estado se ve obligado a emitir aún más deuda solo para financiarse, agravando el problema en un círculo vicioso de difícil retorno. Esta dinámica ya ha destruido la histórica reputación del Reino Unido como un refugio financiero seguro, situando sus costos de endeudamiento como los más altos entre las potencias del G7. Actualmente, el rendimiento de los bonos británicos a 10 y 30 años ha escalado a máximos que no se registraban desde la crisis financiera global y finales de la década de 1990, respectivamente. Cada movimiento o rumor que sugiera un giro hacia políticas de mayor gasto o inestabilidad institucional provoca una depreciación inmediata de la libra esterlina y un repunte en el coste de los préstamos, confirmando que los mercados financieros ejercen un control punitivo sobre las decisiones políticas de Londres.Esta pérdida de autonomía financiera ha reducido al mínimo el margen de maniobra de los gobernantes, agrega el Financial Times, haciendo casi imposible el cumplimiento de las promesas electorales. El mercado de deuda británico se mantiene como el menos estable de Occidente desde la crisis de 2022, cuando un plan de recortes fiscales sin financiación provocó la caída fulminante del Gobierno de Lizz Truss. El actual primer ministro, el laborista Keir Starmer, utiliza ese colapso como una advertencia constante para sus filas: en el ecosistema financiero actual, los inversores poseen un poder de veto fáctico y castigarán de inmediato cualquier amago de indisciplina presupuestaria.Las consecuencias de esta adicción al endeudamiento ya están devorando los recursos que deberían sostener los servicios públicos esenciales del país. El Reino Unido destina anualmente más de 100.000 millones de libras únicamente al pago de los intereses de su deuda acumulada, una cifra que ya supera el presupuesto de cualquier ministerio o servicio público, con la única excepción del sistema sanitario. Según las proyecciones oficiales, esta factura se duplicará respecto a los niveles previos a la pandemia, estrangulando la capacidad del Estado para responder a las demandas de una población envejecida y a las crecientes necesidades de defensa en un contexto internacional inestable.El deterioro fiscal del Reino Unido es el resultado de un cuarto de siglo en el que la deuda pública ha crecido de forma ininterrumpida, pasando de representar menos del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a principios de siglo a rozar el 96% en la actualidad. Si bien el alto endeudamiento afecta a la mayoría de las economías occidentales tras crisis consecutivas como la pandemia o la guerra en Europa, la posición británica es considerablemente más vulnerable. Además, a diferencia de Estados Unidos, su moneda no es la divisa de reserva global como lo es el dólar.

https://noticiaslatam.lat/20260513/crisis-en-reino-unido-el-riesgo-inmediato-es-que-starmer-continue-como-primer-ministro-1173431910.html

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