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"Starmer es el caos": el enviado presidencial ruso opina que el primer ministro británico tendría que dimitir

"Starmer es el caos": el enviado presidencial ruso opina que el primer ministro británico tendría que dimitir

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Los propios británicos apartarán de su cargo al primer ministro Keir Starmer, mencionó el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev. Así comentó las... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T14:23+0000

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En el Reino Unido está en curso el recuento de los resultados de las elecciones municipales celebradas el 7 de mayo, y los primeros datos muestran un declive del gobernante Partido Laborista.Previamente, Dmítriev ya señaló la complicidad del primer ministro británico en la crisis que atraviesa el Reino Unido, y observó que el propio Starmer "odia al pueblo británico".Keir Starmer es el líder del Partido Laborista y ocupa el cargo de primer ministro del Reino Unido desde julio de 2024. Su mandato se ha caracterizado por una serie de escándalos, entre ellos las resonantes dimisiones relacionadas con el caso Epstein, y la caída del apoyo al partido entre los votantes, mientras que en el país se agudizan los síntomas de crisis.El propio primer ministro también está sufriendo una rápida caída en popularidad, tal y como lo demuestran las encuestas locales, e incluso los miembros del Partido Laborista instan a Starmer a que modifique urgentemente el rumbo político del partido.

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