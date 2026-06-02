La OIT pugna por un modelo de IA que beneficie a los trabajadores

Las ganancias de productividad generadas por la inteligencia artificial (IA) deben beneficiar de manera justa a los trabajadores mediante mejores salarios, mayor protección laboral y un crecimiento económico más inclusivo, afirmó el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo.Durante la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra, Houngbo señaló que la inteligencia artificial está modificando la forma en que se crea valor económico y cómo se toman decisiones dentro de las empresas y organizaciones, lo que plantea nuevos desafíos para el mundo laboral.El responsable de la OIT sostuvo que los trabajadores deben participar de los beneficios derivados de estas tecnologías, al considerar que las ganancias de productividad no pueden concentrarse únicamente en empresas o inversionistas. "Esas ganancias deben distribuirse de manera justa", subrayó.Aunque organismos económicos como el Banco Central Europeo consideran que la IA ha tenido hasta ahora efectos limitados sobre el empleo, Houngbo advirtió que el impacto futuro dependerá de las decisiones que adopten gobiernos, empleadores y trabajadores durante los próximos años.Según explicó, las opciones para enfrentar esta transición incluyen inversiones en capacitación y desarrollo de competencias, fortalecimiento de los sistemas de protección laboral y social, apoyo a pequeñas y medianas empresas, además del respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.Houngbo destacó que la discusión sobre la inteligencia artificial no es exclusivamente tecnológica, sino también social y política, ya que las decisiones actuales influirán en el tipo de mercado laboral que prevalecerá en las próximas décadas.En paralelo, los representantes de los 187 Estados miembros de la OIT, junto con organizaciones de empleadores y trabajadores, buscan concluir durante esta conferencia un nuevo tratado internacional enfocado en los trabajadores de plataformas digitales, un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años.La iniciativa pretende cerrar vacíos legales relacionados con derechos laborales, seguridad social y condiciones de trabajo. Actualmente, muchas plataformas clasifican a sus colaboradores como contratistas independientes y no como empleados, lo que les permite evitar obligaciones vinculadas con salarios mínimos, seguridad laboral y acceso a prestaciones sociales, según han denunciado organizaciones como Human Rights Watch.
La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el impacto de la inteligencia artificial dependerá de las políticas que adopten los gobiernos y llamó a fortalecer la protección laboral ante la transformación tecnológica.
Las ganancias de productividad generadas por la inteligencia artificial (IA) deben beneficiar de manera justa a los trabajadores mediante mejores salarios, mayor protección laboral y un crecimiento económico más inclusivo, afirmó el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo.
Durante la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra, Houngbo señaló que la inteligencia artificial está modificando la forma en que se crea valor económico y cómo se toman decisiones dentro de las empresas y organizaciones, lo que plantea nuevos desafíos para el mundo laboral.
El responsable de la OIT sostuvo que los trabajadores deben participar de los beneficios derivados de estas tecnologías, al considerar que las ganancias de productividad no pueden concentrarse únicamente en empresas o inversionistas. "Esas ganancias deben distribuirse de manera justa", subrayó.
Aunque organismos económicos como el Banco Central Europeo consideran que la IA ha tenido hasta ahora efectos limitados sobre el empleo, Houngbo advirtió que el impacto futuro dependerá de las decisiones que adopten gobiernos, empleadores y trabajadores durante los próximos años.
“El futuro del trabajo no estará determinado únicamente por la tecnología, sino por las políticas, las instituciones y el diálogo social que la orienten”, afirmó el directivo, quien alertó sobre el riesgo de que la IA profundice desigualdades existentes si no se implementan mecanismos adecuados de protección.
Según explicó, las opciones para enfrentar esta transición incluyen inversiones en capacitación y desarrollo de competencias, fortalecimiento de los sistemas de protección laboral y social, apoyo a pequeñas y medianas empresas, además del respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Houngbo destacó que la discusión sobre la inteligencia artificial no es exclusivamente tecnológica, sino también social y política, ya que las decisiones actuales influirán en el tipo de mercado laboral que prevalecerá en las próximas décadas.
En paralelo, los representantes de los 187 Estados miembros de la OIT, junto con organizaciones de empleadores y trabajadores, buscan concluir durante esta conferencia un nuevo tratado internacional enfocado en los trabajadores de plataformas digitales, un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años.
La iniciativa pretende cerrar vacíos legales relacionados con derechos laborales, seguridad social y condiciones de trabajo. Actualmente, muchas plataformas clasifican a sus colaboradores como contratistas independientes y no como empleados, lo que les permite evitar obligaciones vinculadas con salarios mínimos, seguridad laboral y acceso a prestaciones sociales, según han denunciado organizaciones como Human Rights Watch.
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