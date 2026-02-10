https://noticiaslatam.lat/20260210/solo-el-6-de-las-empresas-en-america-latina-logra-una-captura-de-valor-alta-mediante-la-ia-1171229702.html

Solo el 6% de las empresas en América Latina logra una captura de valor alta mediante la IA

Solo el 6% de las empresas en América Latina logra una captura de valor alta mediante la IA

Sputnik Mundo

Aunque el 23% de las organizaciones de la región reporta algún tipo de beneficio económico, la gran mayoría aún no logra traducir la adopción tecnológica en... 10.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-10T07:39+0000

2026-02-10T07:39+0000

2026-02-10T07:39+0000

américa latina

inteligencia artificial

empresarios

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1e/1168020034_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5d47a8bcb66cc255be97c2531f0b7396.jpg

De acuerdo al reporte, la generación de valor alto —definido como superior al 5% antes de intereses e impuestos— mediante inteligencia artificial en América Latina se concentra en grandes corporaciones, dejando rezagadas a las pequeñas y medianas empresas, con el 59% de las pymes declarando no percibir impacto por el uso de la nueva tecnología. Esta situación genera una brecha de productividad crítica en la región, según indica el análisis. En México la diferencia de productividad entre pymes y grandes empresas es del 53%, mientras que en Brasil es del 46%.La disparidad en los resultados se atribuye a deficiencias en la ejecución y la gobernanza. Las empresas líderes se distinguen por integrar la IA en sus procesos núcleo, establecer métricas financieras explícitas y contar con una arquitectura de datos escalable. Por el contrario, la mayoría de las organizaciones presenta dificultades para rastrear, comunicar y sostener el valor de la tecnología en el tiempo.Fuera del ámbito corporativo, la adopción por parte del consumidor ha crecido exponencialmente. En México, el uso de asistentes de IA para compras aumentó del 15% al 42% en un año. No obstante, este avance está condicionado por la seguridad: el 51% de los consumidores prioriza la privacidad de datos y el 44% exige claridad sobre la responsabilidad legal en caso de errores en las transacciones.En el entorno laboral mexicano, existe una desconexión entre el uso individual y la estructura corporativa. El 67% de los empleados utiliza herramientas de IA personales para el trabajo, pero solo el 35% tiene acceso formal provisto por su empresa. Además, solo el 30% de las organizaciones cuenta con políticas claras de uso, lo que dificulta la integración de aprendizajes en los procesos oficiales, concluye el informe.

https://noticiaslatam.lat/20251109/1168318389.html

https://noticiaslatam.lat/20260202/la-estrategia-china-para-ganar-la-carrera-de-la-ia-ya-esta-dando-frutos-afirma-diario-1170952874.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

inteligencia artificial, empresarios