Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260210/solo-el-6-de-las-empresas-en-america-latina-logra-una-captura-de-valor-alta-mediante-la-ia-1171229702.html
Solo el 6% de las empresas en América Latina logra una captura de valor alta mediante la IA
Solo el 6% de las empresas en América Latina logra una captura de valor alta mediante la IA
Sputnik Mundo
Aunque el 23% de las organizaciones de la región reporta algún tipo de beneficio económico, la gran mayoría aún no logra traducir la adopción tecnológica en... 10.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-10T07:39+0000
2026-02-10T07:39+0000
américa latina
inteligencia artificial
empresarios
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1e/1168020034_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5d47a8bcb66cc255be97c2531f0b7396.jpg
De acuerdo al reporte, la generación de valor alto —definido como superior al 5% antes de intereses e impuestos— mediante inteligencia artificial en América Latina se concentra en grandes corporaciones, dejando rezagadas a las pequeñas y medianas empresas, con el 59% de las pymes declarando no percibir impacto por el uso de la nueva tecnología. Esta situación genera una brecha de productividad crítica en la región, según indica el análisis. En México la diferencia de productividad entre pymes y grandes empresas es del 53%, mientras que en Brasil es del 46%.La disparidad en los resultados se atribuye a deficiencias en la ejecución y la gobernanza. Las empresas líderes se distinguen por integrar la IA en sus procesos núcleo, establecer métricas financieras explícitas y contar con una arquitectura de datos escalable. Por el contrario, la mayoría de las organizaciones presenta dificultades para rastrear, comunicar y sostener el valor de la tecnología en el tiempo.Fuera del ámbito corporativo, la adopción por parte del consumidor ha crecido exponencialmente. En México, el uso de asistentes de IA para compras aumentó del 15% al 42% en un año. No obstante, este avance está condicionado por la seguridad: el 51% de los consumidores prioriza la privacidad de datos y el 44% exige claridad sobre la responsabilidad legal en caso de errores en las transacciones.En el entorno laboral mexicano, existe una desconexión entre el uso individual y la estructura corporativa. El 67% de los empleados utiliza herramientas de IA personales para el trabajo, pero solo el 35% tiene acceso formal provisto por su empresa. Además, solo el 30% de las organizaciones cuenta con políticas claras de uso, lo que dificulta la integración de aprendizajes en los procesos oficiales, concluye el informe.
https://noticiaslatam.lat/20251109/1168318389.html
https://noticiaslatam.lat/20260202/la-estrategia-china-para-ganar-la-carrera-de-la-ia-ya-esta-dando-frutos-afirma-diario-1170952874.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1e/1168020034_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_d9e89825b32b73e9ecf3520accaae456.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
inteligencia artificial, empresarios
inteligencia artificial, empresarios

Solo el 6% de las empresas en América Latina logra una captura de valor alta mediante la IA

07:39 GMT 10.02.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaLa inteligencia artificial representa una mayor amenaza que las bombas nucleares, advierte un analista
La inteligencia artificial representa una mayor amenaza que las bombas nucleares, advierte un analista - Sputnik Mundo, 1920, 10.02.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Aunque el 23% de las organizaciones de la región reporta algún tipo de beneficio económico, la gran mayoría aún no logra traducir la adopción tecnológica en márgenes de crecimiento significativos a corto plazo, según un informe realizado por la consultora McKinsey para el Foro Económico Mundial.
De acuerdo al reporte, la generación de valor alto —definido como superior al 5% antes de intereses e impuestos— mediante inteligencia artificial en América Latina se concentra en grandes corporaciones, dejando rezagadas a las pequeñas y medianas empresas, con el 59% de las pymes declarando no percibir impacto por el uso de la nueva tecnología.

Esta situación genera una brecha de productividad crítica en la región, según indica el análisis. En México la diferencia de productividad entre pymes y grandes empresas es del 53%, mientras que en Brasil es del 46%.
¿La nueva Constitución de Ecuador será escrita por inteligencia artificial? Noboa lo aclara - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2025
¿La nueva Constitución de Ecuador será escrita por inteligencia artificial? Noboa lo aclara
9 de noviembre 2025, 16:12 GMT
La disparidad en los resultados se atribuye a deficiencias en la ejecución y la gobernanza. Las empresas líderes se distinguen por integrar la IA en sus procesos núcleo, establecer métricas financieras explícitas y contar con una arquitectura de datos escalable. Por el contrario, la mayoría de las organizaciones presenta dificultades para rastrear, comunicar y sostener el valor de la tecnología en el tiempo.
Fuera del ámbito corporativo, la adopción por parte del consumidor ha crecido exponencialmente. En México, el uso de asistentes de IA para compras aumentó del 15% al 42% en un año. No obstante, este avance está condicionado por la seguridad: el 51% de los consumidores prioriza la privacidad de datos y el 44% exige claridad sobre la responsabilidad legal en caso de errores en las transacciones.
Un visitante examina un chipset de ordenador en el stand del desarrollador chino de semiconductores y chips Kunlunxin durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái, el 5 de julio de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 02.02.2026
Internacional
La estrategia china para ganar la carrera de la IA ya está dando frutos, afirma diario
2 de febrero, 08:34 GMT
En el entorno laboral mexicano, existe una desconexión entre el uso individual y la estructura corporativa. El 67% de los empleados utiliza herramientas de IA personales para el trabajo, pero solo el 35% tiene acceso formal provisto por su empresa.

Además, solo el 30% de las organizaciones cuenta con políticas claras de uso, lo que dificulta la integración de aprendizajes en los procesos oficiales, concluye el informe.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала