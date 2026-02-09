¿Qué factores inhiben la creación de empleos en EEUU?
El diario 'The Wall Street Journal' señala en un artículo que para los trabajadores estadounidenses "conseguir empleo es más difícil que nunca". De acuerdo al medio, la actual situación, que tildan de "congelamiento laboral", es causada por la falta de dinamismo en la economía de EEUU.
Lo anterior, indica el medio, ha provocado que el crecimiento del empleo sea el más débil en dos décadas en el país norteamericano fuera de un periodo de recesión.
Uno de los factores principales es la drástica caída en el número de personas que renuncian a sus puestos. Durante la pandemia del COVID (2020-2021), la llamada "Gran Renuncia" (dejar el trabajo para enfocarse en proyectos personales y vivir de ahorros) impulsó un mercado muy activo, pero en la actualidad, el miedo a la incertidumbre económica ha hecho que los empleados prefieran conservar sus puestos actuales.
Dado que la mayoría de las vacantes se crean tradicionalmente para reemplazar a personas que se marchan, señala la publicación, la baja rotación ha eliminado el flujo constante de oportunidades que solía alimentar el mercado.
Otro factor es que las empresas estadounidenses han adoptado una postura de extrema cautela debido a presiones macroeconómicas como las altas tasas de interés y la incertidumbre sobre la política comercial y arancelaria de Washington. Esto ha llevado a que los procesos de selección sean más largos, rigurosos y, en ocasiones, frustrantes para los candidatos.
Un fenómeno inquietante que menciona el artículo es de los llamados "empleos fantasma", en referencia al creciente número de vacantes publicadas en portales de empleo que no son reales o no tienen intención de ser ocupadas de inmediato. Las empresas las mantienen activas para proyectar una imagen de crecimiento, para crear una base de datos de currículos para el futuro o simplemente para presionar a sus empleados actuales, recordándoles que son reemplazables.
La inteligencia artificial también empieza a jugar un papel crucial en el mercado laboral, afirma el medio. Si bien la IA aún no ha causado un reemplazo masivo de trabajadores, los empleadores están pausando contrataciones en roles que consideran que podrían ser automatizados pronto. Esta expectativa de automatización futura está frenando la creación de nuevos puestos, especialmente en sectores administrativos y de oficina donde el software está ganando terreno.
Existe además una notable disparidad sectorial: mientras que la construcción, la salud y la hostelería siguen necesitando personal, los empleos para profesionales calificados en finanzas, derecho y tecnología están estancados. Los trabajadores con formación universitaria están sufriendo lo que algunos llaman una "recesión profesional", enfrentándose a salarios estancados o incluso menores a los que tenían en años anteriores para funciones similares.
Como si esto fuera poco, el artículo apunta que la oferta laboral en EEUU se está viendo afectada por factores demográficos como el envejecimiento de la población y las restricciones migratorias. Menos trabajadores nuevos significan menos consumidores, lo que a su vez reduce la demanda de las empresas por contratar más personal. Este ciclo de baja oferta y baja demanda ha creado un entorno de "estancamiento" en EEUU donde encontrar un buen empleo requiere ahora mucho más tiempo y resistencia.
