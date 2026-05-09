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"Es momento de que Europa invite a empresas chinas a compartir tecnologías", según medio

"Es momento de que Europa invite a empresas chinas a compartir tecnologías", según medio

Sputnik Mundo

El enfoque en el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad seguirá ayudando a China a crear más empleos y prosperidad, así como a tomar la delantera... 09.05.2026, Sputnik Mundo

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Al reconocer dicho potencial, los responsables políticos de Pekín procedieron a institucionalizar estas prioridades al aprobar, el 12 de marzo, el 15° Plan Quinquenal de China (2026-2030) para el desarrollo económico y social, el cual se sostiene sobre varias prioridades, incluida la aceleración del desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad y el desarrollo verde.De acuerdo con el medio, el primer aspecto abarca tecnologías de vanguardia como la IA, los macrodatos, la computación cuántica y la manufactura avanzada. Mientras que el segundo impulsa una transformación verde integral en todo el país."Sin energía limpia de bajo costo, no se podrán satisfacer las enormes demandas de energía de los centros de datos de IA. Cada vez más, la energía verde impulsa el desarrollo tecnológico. Esto es lo que los responsables políticos chinos entienden por desarrollar vigorosamente nuevas fuerzas productivas de calidad", dice.Es precisamente ante este horizonte que el mundo se beneficia, sostiene el medio, ya que otros países pueden seguir fortaleciendo la cooperación con China a través de asociaciones con empresas del gigante asiático, sobre todo en el sector verde.Y recuerda que, tan solo una década atrás, Europa estaba por delante de China en la economía verde. Sin embargo, Pekín ha dado un salto adelante, por lo que "es momento de que Europa invite a empresas chinas a compartir tecnologías, como baterías, vehículos eléctricos y energía solar".Esta asociación, sostiene el medio, generará empleos en Europa y ayudará a las naciones del continente a mejorar su tecnología."En un momento en que Washington es el centro de la turbulencia global, el papel de China como potencia estable es indispensable", remarca el medio.

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