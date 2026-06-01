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Las consecuencias del terrorismo nuclear de Ucrania serán catastróficas, advierte la Cancillería rusa
Las consecuencias del terrorismo nuclear de Ucrania serán catastróficas, advierte la Cancillería rusa
Sputnik Mundo
Los ataques de Ucrania contra la planta nuclear de Zaporozhie muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear, advirtió el enviado especial de la... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T11:34+0000
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La central nuclear de Zaporozhie, la más grande de Europa, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 con 6.000 megavatios de potencia total.En los últimos días, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de mayo la sala de máquinas fue blanco de un ataque con drones, y el día siguiente Ucrania volvió a bombardear la zona de la central. Los últimos incidentes acercan la situación a un escenario extremadamente peligroso, declaró el enviado especial.Según el director general de la corporación rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, como resultado del ataque ucraniano del 30 de mayo contra el edificio de la sala de máquinas de la sexta unidad de potencia de la central nuclear de Zaporozhie se abrió un agujero en la pared de la instalación. A pesar del incidente, las autoridades de la planta señalaron que no se registraron alteraciones en los procesos tecnológicos tras el ataque. Todos los sistemas de la planta continúan funcionando con normalidad.Posteriormente, un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica visitó la central tras el ataque y confirmó que los daños coinciden con los efectos del impacto de un dron.En octubre de 2022, la región de Zaporozhie se incorporó a Rusia a través de referendos de autodeterminación, con lo que la central pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas han emprendido varios intentos de atacar la central.
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Las consecuencias del terrorismo nuclear de Ucrania serán catastróficas, advierte la Cancillería rusa
Los ataques de Ucrania contra la planta nuclear de Zaporozhie muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear, advirtió el enviado especial de la Cancillería rusa sobre los crímenes de guerra de Ucrania, Rodión Miróshnik.
La central nuclear de Zaporozhie, la más grande de Europa, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 con 6.000 megavatios de potencia total.
En los últimos días, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de mayo la sala de máquinas fue blanco de un ataque con drones
, y el día siguiente Ucrania volvió a bombardear la zona de la central. Los últimos incidentes acercan la situación a un escenario extremadamente peligroso, declaró el enviado especial.
"Los europeos han tomado un camino peligroso, porque Ucrania está dando un paso hacia el terrorismo nuclear. El siguiente paso y sus consecuencias pueden ser catastróficos, relacionados con un ataque directo contra la propia unidad de potencia y sus principales instalaciones", señaló.
Según el director general de la corporación rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, como resultado del ataque ucraniano del 30 de mayo contra el edificio de la sala de máquinas de la sexta unidad de potencia de la central nuclear de Zaporozhie se abrió un agujero en la pared de la instalación.
A pesar del incidente, las autoridades de la planta señalaron que no se registraron alteraciones en los procesos tecnológicos tras el ataque. Todos los sistemas de la planta continúan funcionando con normalidad.
Posteriormente, un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica visitó la central tras el ataque y confirmó que los daños coinciden con los efectos del impacto de un dron
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En octubre de 2022, la región de Zaporozhie se incorporó a Rusia a través de referendos de autodeterminación
, con lo que la central pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso
. Las tropas ucranianas han emprendido varios intentos de atacar la central
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