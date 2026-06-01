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Irán suspende contactos con EEUU tras los ataques de Israel contra el Líbano, afirman medios
Irán suspende contactos con EEUU tras los ataques de Israel contra el Líbano, afirman medios
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El equipo negociador iraní suspende el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T18:20+0000
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El país persa ha enfatizado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben poner fin a sus acciones brutales y agresivas en Gaza y Líbano de manera inmediata, además de retirar completamente a sus tropas de las áreas ocupadas en Líbano. Tasnim sostiene que no se negociará hasta que no se considere la postura de Irán y del Eje de la Resistencia en este asunto.Asimismo, Irán y el Eje de la Resistencia, que incluye a Hamás en Palestina, Hizbulá, al movimiento Ansarolá (hutíes) en Yemen y a varios grupos en Irak, han optado por cerrar totalmente el estrecho de Ormuz y aumentar las actividades en otros frentes, entre ellos el estrecho de Bab el Mandeb, con la finalidad de sancionar a Israel y sus aliados.Anteriormente, las FDI ampliaron sus acciones militares contra Hizbulá y bombardearon a gran escala las áreas pobladas de la ciudad de Tiro y la provincia de Nabatiye. El comando israelí afirma que más de 135 objetivos relacionados con la infraestructura de Hizbulá en el sur de Líbano, Tiro y el valle de la Becá fueron atacados.El 1 de marzo, el movimiento chií Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.Después de meses de enfrentamientos, Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril, que extendieron por otras tres semanas el 23 del mismo mes. El 15 de mayo, ambas partes del conflicto extendieron el alto el fuego por 45 días más.Oficialmente, la tregua continúa en vigor, pero los intercambios de ataques entre los bandos del conflicto son casi diarios.Poner fin a la guerra en todos los frentes, especialmente en el Líbano, es una de las condiciones mínimas de Irán para entablar conversaciones con Estados Unidos.
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Irán suspende contactos con EEUU tras los ataques de Israel contra el Líbano, afirman medios
El equipo negociador iraní suspende el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar del alto el fuego, según informa la agencia iraní 'Tasnim'.
El país persa ha enfatizado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben poner fin a sus acciones brutales y agresivas en Gaza y Líbano de manera inmediata, además de retirar completamente a sus tropas de las áreas ocupadas en Líbano. Tasnim sostiene que no se negociará hasta que no se considere la postura de Irán y del Eje de la Resistencia en este asunto.
Asimismo, Irán y el Eje de la Resistencia, que incluye a Hamás en Palestina, Hizbulá, al movimiento Ansarolá (hutíes) en Yemen y a varios grupos en Irak, han optado por cerrar totalmente el estrecho de Ormuz y aumentar las actividades en otros frentes, entre ellos el estrecho de Bab el Mandeb, con la finalidad de sancionar a Israel y sus aliados.
Anteriormente, las FDI ampliaron sus acciones militares contra Hizbulá y bombardearon a gran escala las áreas pobladas de la ciudad de Tiro y la provincia de Nabatiye. El comando israelí afirma que más de 135 objetivos relacionados con la infraestructura de Hizbulá en el sur de Líbano, Tiro y el valle de la Becá fueron atacados.
El 1 de marzo, el movimiento chií Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel
tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí
, en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada
sobre Irán el 28 de febrero.
Después de meses de enfrentamientos, Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril
, que extendieron por otras tres semanas
el 23 del mismo mes. El 15 de mayo, ambas partes del conflicto extendieron el alto el fuego
por 45 días más.
Oficialmente, la tregua continúa en vigor, pero los intercambios de ataques entre los bandos del conflicto son casi diarios.
Poner fin a la guerra en todos los frentes,
especialmente en el Líbano, es una de las condiciones mínimas de Irán
para entablar conversaciones con Estados Unidos.
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