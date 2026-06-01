https://noticiaslatam.lat/20260601/iran-suspende-contactos-con-eeuu-tras-los-ataques-de-israel-contra-el-libano-afirman-medios-1173693528.html

Irán suspende contactos con EEUU tras los ataques de Israel contra el Líbano, afirman medios

Irán suspende contactos con EEUU tras los ataques de Israel contra el Líbano, afirman medios

Sputnik Mundo

El equipo negociador iraní suspende el intercambio de mensajes con los representantes de EEUU, ya que Israel continúa lanzando ataques contra el Líbano a pesar... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T18:20+0000

2026-06-01T18:20+0000

2026-06-01T18:20+0000

internacional

política

seguridad

israel

irán

líbano

eeuu

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173693648_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_48bff451973fb2510a731a1ad5aeb189.jpg

El país persa ha enfatizado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben poner fin a sus acciones brutales y agresivas en Gaza y Líbano de manera inmediata, además de retirar completamente a sus tropas de las áreas ocupadas en Líbano. Tasnim sostiene que no se negociará hasta que no se considere la postura de Irán y del Eje de la Resistencia en este asunto.Asimismo, Irán y el Eje de la Resistencia, que incluye a Hamás en Palestina, Hizbulá, al movimiento Ansarolá (hutíes) en Yemen y a varios grupos en Irak, han optado por cerrar totalmente el estrecho de Ormuz y aumentar las actividades en otros frentes, entre ellos el estrecho de Bab el Mandeb, con la finalidad de sancionar a Israel y sus aliados.Anteriormente, las FDI ampliaron sus acciones militares contra Hizbulá y bombardearon a gran escala las áreas pobladas de la ciudad de Tiro y la provincia de Nabatiye. El comando israelí afirma que más de 135 objetivos relacionados con la infraestructura de Hizbulá en el sur de Líbano, Tiro y el valle de la Becá fueron atacados.El 1 de marzo, el movimiento chií Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.Después de meses de enfrentamientos, Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril, que extendieron por otras tres semanas el 23 del mismo mes. El 15 de mayo, ambas partes del conflicto extendieron el alto el fuego por 45 días más.Oficialmente, la tregua continúa en vigor, pero los intercambios de ataques entre los bandos del conflicto son casi diarios.Poner fin a la guerra en todos los frentes, especialmente en el Líbano, es una de las condiciones mínimas de Irán para entablar conversaciones con Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20260601/iran-no-ve-en-la-resolucion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-una-garantia-para-un-acuerdo-con-1173690938.html

israel

irán

líbano

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, israel, irán, líbano, eeuu, 🌍 oriente medio