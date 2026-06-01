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Irán no ve en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU una garantía para un acuerdo con EEUU, señala la Cancillería
Irán no ve en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU una garantía para un acuerdo con EEUU, señala la Cancillería
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Teherán no cree que la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas garantice el cumplimiento de este acuerdo, dado que Irán ya ha tenido... 01.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, apuntó a la falta de confianza en el proceso negociador estadounidense-iraní.Anteriormente, Washington ignoró y violó con facilidad las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, explicó en este contexto el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.Respecto a las negociaciones entre EEUU e Irán el portavoz postuló que estas se desarrollan desde el principio en un contexto de falta de confianza, de fuertes sospechas y desconfianza mutua. La diplomacia no sustituye a la fuerza, ni es fruto de la confianza entre las partes, agregó al subrayar que hay que distinguir las dos cosas.En este contexto Irán no considera a Estados Unidos e Israel como dos entidades distintas — detrás de todo lo que ocurre en el Líbano está, sin duda, EEUU, apuntó el portavoz.Al mismo tiempo, Baghaei sostuvo que los fondos recibidos por Irán en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto no eran "dinero del régimen", sino activos bloqueados y un derecho legítimo del pueblo iraní. Actualmente, Teherán también busca desbloquear los activos incautados ilegalmente, sin embargo, por el momento, no existe ningún acuerdo sobre el mecanismo para su recuperación, indicó.Con ello, el portavoz observó que, de llegar a un acuerdo, se adoptará una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para su formalización jurídica, pero esto no garantiza nada a Irán.Recientemente, EEUU una vez más atacó suelo iraní en las proximidades del aeropuerto de Bandar Abás en el sur del país persa, el que como represalia realizó una ofensiva contra una base aérea del país norteamericano.
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Irán no ve en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU una garantía para un acuerdo con EEUU, señala la Cancillería
13:13 GMT 01.06.2026 (actualizado: 13:14 GMT 01.06.2026)
Teherán no cree que la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas garantice el cumplimiento de este acuerdo, dado que Irán ya ha tenido experiencias contrarias, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei.
Asimismo, apuntó a la falta de confianza en el proceso negociador estadounidense-iraní.
Anteriormente, Washington ignoró y violó con facilidad las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, explicó en este contexto el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
Respecto a las negociaciones entre EEUU e Irán el portavoz postuló que estas se desarrollan desde el principio en un contexto de falta de confianza, de fuertes sospechas y desconfianza mutua. La diplomacia no sustituye a la fuerza, ni es fruto de la confianza entre las partes, agregó al subrayar que hay que distinguir las dos cosas.
El proceso se alarga porque el oponente cambia constantemente de postura, plantea exigencias nuevas o contradictorias y difunde mensajes mediáticos incoherentes, declaró Baghaei.
En este contexto Irán no considera a Estados Unidos e Israel como dos entidades distintas — detrás de todo lo que ocurre en el Líbano está, sin duda, EEUU, apuntó el portavoz.
Al mismo tiempo, Baghaei sostuvo que los fondos recibidos por Irán en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto no eran "dinero del régimen", sino activos bloqueados y un derecho legítimo del pueblo iraní. Actualmente, Teherán también busca desbloquear los activos incautados ilegalmente, sin embargo, por el momento, no existe ningún acuerdo sobre el mecanismo para su recuperación, indicó.
Con ello, el portavoz observó que, de llegar a un acuerdo, se adoptará una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para su formalización jurídica, pero esto no garantiza nada a Irán.
Recientemente, EEUU una vez más atacó suelo iraní
en las proximidades del aeropuerto de Bandar Abás en el sur del país persa, el que como represalia realizó una ofensiva contra una base aérea
del país norteamericano.