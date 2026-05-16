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Israel y Líbano extienden el alto al fuego por 45 días más, informa EEUU
Israel y Líbano extienden el alto al fuego por 45 días más, informa EEUU
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"Los días 14 y 15 de mayo, Estados Unidos acogió dos días de conversaciones muy productivas entre Israel y Líbano", escribió el portavoz del Departamento de... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario expresó su esperanza de que las negociaciones "impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común". Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril, que extendieron por otras tres semanas el 23 del mismo mes.
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Israel y Líbano extienden el alto al fuego por 45 días más, informa EEUU

00:32 GMT 16.05.2026
© AP Photo / Hassan AmmarAtaques israelíes contra el Líbano
Ataques israelíes contra el Líbano - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
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"Los días 14 y 15 de mayo, Estados Unidos acogió dos días de conversaciones muy productivas entre Israel y Líbano", escribió el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, en X. "El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances", ahondó.

Pigon destacó que Estados Unidos reanudará las conversaciones los días 2 y 3 de junio. "Además, el 29 de mayo se pondrá en marcha una ronda de negociaciones sobre seguridad en el Pentágono con delegaciones militares de ambos países", señaló.

El funcionario expresó su esperanza de que las negociaciones "impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común".
Un hombre toma fotografías de los escombros de los edificios destruidos en un ataque aéreo israelí en Dahie, en los suburbios del sur de Beirut, el Líbano, el 15 de marzo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
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El Líbano pide a EEUU presionar a Israel para detener agresiones
12 de mayo, 00:35 GMT
Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril, que extendieron por otras tres semanas el 23 del mismo mes.
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