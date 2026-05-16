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Israel y Líbano extienden el alto al fuego por 45 días más, informa EEUU

Israel y Líbano extienden el alto al fuego por 45 días más, informa EEUU

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"Los días 14 y 15 de mayo, Estados Unidos acogió dos días de conversaciones muy productivas entre Israel y Líbano", escribió el portavoz del Departamento de... 16.05.2026, Sputnik Mundo

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El funcionario expresó su esperanza de que las negociaciones "impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común". Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril, que extendieron por otras tres semanas el 23 del mismo mes.

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