https://noticiaslatam.lat/20260517/nuevas-exigencias-de-washington-y-firmeza-de-teheran-esto-es-lo-que-se-sabe-sobre-el-dialogo-1173490060.html

Nuevas exigencias de Washington y firmeza de Teherán: esto es lo que se sabe sobre el diálogo Irán-EEUU

Nuevas exigencias de Washington y firmeza de Teherán: esto es lo que se sabe sobre el diálogo Irán-EEUU

Sputnik Mundo

Después de que el país persa estableciera sus condiciones previas para entablar cualquier diálogo, la Casa Blanca le planteó sus propias exigencias, informa la... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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Según el medio, son las siguientes:Conforme con las informaciones de la agencia, incluso si Irán cumple estos requisitos, la amenaza de agresión por parte de EEUU e Israel seguirá vigente.Previamente, Fars reveló las condiciones mínimas de Irán para entablar conversaciones, que incluían:El país persa también comunicó entonces al mediador pakistaní que el continuo bloqueo naval estadounidense tras el alto al fuego demuestra la falta de fiabilidad de Washington.

https://noticiaslatam.lat/20260514/iran-lanza-un-fuerte-mensaje-no-hay-alternativas-a-su-propuesta-para-un-acuerdo-con-eeuu--1173455627.html

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