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Nuevas exigencias de Washington y firmeza de Teherán: esto es lo que se sabe sobre el diálogo Irán-EEUU
Nuevas exigencias de Washington y firmeza de Teherán: esto es lo que se sabe sobre el diálogo Irán-EEUU
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Después de que el país persa estableciera sus condiciones previas para entablar cualquier diálogo, la Casa Blanca le planteó sus propias exigencias, informa la... 17.05.2026, Sputnik Mundo
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Según el medio, son las siguientes:Conforme con las informaciones de la agencia, incluso si Irán cumple estos requisitos, la amenaza de agresión por parte de EEUU e Israel seguirá vigente.Previamente, Fars reveló las condiciones mínimas de Irán para entablar conversaciones, que incluían:El país persa también comunicó entonces al mediador pakistaní que el continuo bloqueo naval estadounidense tras el alto al fuego demuestra la falta de fiabilidad de Washington.
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Nuevas exigencias de Washington y firmeza de Teherán: esto es lo que se sabe sobre el diálogo Irán-EEUU
Después de que el país persa estableciera sus condiciones previas para entablar cualquier diálogo, la Casa Blanca le planteó sus propias exigencias, informa la agencia iraní 'Fars'.
Según el medio, son las siguientes:
1.
Ningún pago de indemnización por parte de EEUU.
2.
Retirada y entrega de 400 kg de uranio enriquecido iraní
a EEUU.
3.
Solo una instalación nuclear iraní seguirá en funcionamiento.
4.
No se reembolsará ni siquiera el 25% de los activos congelados de Irán
.
5.
Cese de los combates en todos los frentes para dar paso a las negociaciones.
Conforme con las informaciones de la agencia, incluso si Irán cumple estos requisitos, la amenaza de agresión por parte de EEUU e Israel
seguirá vigente.
Previamente, Fars reveló las condiciones mínimas de Irán para entablar conversaciones, que incluían:
Poner fin a la guerra en todos los frentes,
especialmente en el Líbano.
Levantar todas las sanciones
contra Irán.
Liberar los fondos bloqueados a Irán.
Pagar una indemnización
por los daños de guerra.
El país persa también comunicó entonces al mediador pakistaní que el continuo bloqueo naval estadounidense
tras el alto al fuego demuestra la falta de fiabilidad de Washington.