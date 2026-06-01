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¿Irán podría ser el Vietnam de Trump?

¿Irán podría ser el Vietnam de Trump?

Sputnik Mundo

Lo pregunta el diario 'The Guardian', que señala que la ofensiva militar del presidente estadounidense —en alianza con Israel— contra la nación persa podría... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T07:43+0000

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El diario sostiene que a pesar de que los borradores de las negociaciones paz sugieren un simple retorno al statu quo anterior, esta guerra quedará marcado en la historia como un monumento a la mala planificación y las suposiciones erróneas de EEUU, asemejándose a los históricos tropiezos de otros presidentes atrapados por subestimar a rivales militarmente inferiores.El análisis de The Guardian enfatiza que, si bien la escala de este conflicto en el Medio Oriente no es comparable con la Guerra de Vietnam —la cual duró años y cobró la vida de decenas de miles de soldados estadounidenses, además de casi dos millones de vietnamitas—, sus repercusiones internacionales podrían ser geopolíticamente más profundas y duraderas. El artículo señala que el colapso de Saigón en 1975 no provocó el temido "efecto dominó" del comunismo en el sudeste asiático. Por el contrario, los errores estratégicos cometidos por el Gobierno de Trump frente a Irán amenazan con desmantelar permanentemente la estructura de poder y la influencia global de Washington en un mundo que rechaza tutelajes y hegemonías unilaterales.Entre las consecuencias geopolíticas inmediatas, la nota de The Guardian argumenta que esta guerra representa el colapso de la estrategia de dos décadas de Israel para provocar un cambio de régimen en Teherán, debilitando su influencia política en Washington. Asimismo, las monarquías del golfo Pérsico están reevaluando la utilidad real de albergar bases militares estadounidenses para su seguridad, prefiriendo ahora buscar una paz imperfecta, pero directa con Irán, lo que vuelve absurda e impracticable cualquier pretensión de la Administración Trump de normalizar las relaciones de la región con Israel bajo los Acuerdos de Abraham.Desde una perspectiva estrictamente militar, The Guardian resalta que, a pesar de que el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, prometió una "devastación masiva" desde el cielo, los miles de objetivos atacados no trajeron la victoria, sino un preocupante agotamiento de las reservas de misiles —y de los recursos financieros del tesoro estadounidense— sin debilitar la resiliencia de la nación persa.El impacto del conflicto también golpeará con dureza a Europa, según el diario británico. El incremento en el costo de vida derivado del choque energético global debilitará políticamente a los mandatarios de Francia, Alemania y el Reino Unido de cara a sus procesos electorales, erosionando la arquitectura interna de la Unión Europea. Esta situación podría agravarse drásticamente si Trump cumple con sus reiteradas amenazas de retirar tropas de las naciones pertenecientes a la OTAN como represalia por lo que él consideró una "cobarde" negativa de sus aliados a sumarse a su intervención militar.Para los expertos en política exterior citados por The Guardian, los errores cometidos en Irán confirman de manera definitiva el fracaso de la diplomacia instintiva y personalizada de Trump, asestando un golpe letal a la continuidad del orden internacional liderado por EEUU, que ya se encontraba debilitado. La desconfianza generada ha provocado que las potencias medias y los antiguos aliados históricos de Washington comiencen a formar coaliciones independientes y a orbitar hacia nuevos centros de poder.The Guardian concluye afirmando que, tras el fracaso de su estrategia para derrocar al régimen —el cual resistió gracias a una arraigada cultura nacional de resistencia y a una cohesión militar interna—, la Casa Blanca se enfrenta al dilema de firmar un acuerdo de paz de cincuenta mil millones de dólares que lo regresa al punto de partida. En pocos meses, el mandatario estadounidense parece haber transitado por las mismas etapas de frustración que Vietnam provocó en el pasado, reviviendo la "Teoría del Loco" de la era de Nixon mediante amenazas de destrucción masiva que no lograron intimidar a un Irán que descubrió en el bloqueo del Estrecho de Ormuz su activo geopolítico más valioso.

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