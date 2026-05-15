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Tensiones en el estrecho de Ormuz repercuten en la producción de cobre, alertan expertos

Tensiones en el estrecho de Ormuz repercuten en la producción de cobre, alertan expertos

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Las tensiones en el estrecho de Ormuz no solo han provocado afectaciones en el mercado energético global, sino que también han afectado la producción mundial... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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El conflicto que empezó en Irán a finales de febrero, ha tenido repercusiones en todo el mundo, debido a que este corredor es clave en la cadena de suministros de todo el planeta, al concentrar cerca del 20% del suministro global de petróleo.No obstante, por esta zona también se transportan diferentes materias primas usadas en otras industrias, como es el caso del azufre usado para la producción de cobre.Por este corredor circula el 50% del comercio mundial de azufre vía marítima y su cierre subió los precios de esta materia un 55%, según estimaciones de Goldman Sachs.Un informe realizado por el Instituto de Investigación Económica China Minmetals advierte que al menos el 20% de la producción mundial de cobre es vulnerable a las alteraciones en el tránsito del estrecho de Ormuz, principalmente por las afectaciones a las cadenas de suministros de materias primas y el incremento de precios que esto trae.El estudio refiere que países como la República Democrática del Congo y Chile, principales centros de producción hidrometalúrgica de cobre, fueron algunas de las naciones más expuestas a esta crisis.El instituto señala que las interrupciones en los envíos de azufre paralizaron la producción de ácido sulfúrico, un reactivo para las operaciones de lixiviación de cobre, que es el proceso para disolver minerales oxidados.El trabajo destaca que el cobre hidrometalúrgico representó una quinta parte del suministro mundial de este metal, considerado como un indicador del estado de la economía global.Además, los investigadores destacan el papel del cobre en el mercado tecnológico al ser el principal conductor de circuitos integrados para equipos de alto rendimiento y dispositivos de bajo consumo energético.

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