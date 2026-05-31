Esta semana, EEUU nuevamente atacó suelo iraní. En esta ocasión, la agresión fue cerca del aeropuerto de Bandar Abbás (sur). Esto fue respondido por el país persa con una ofensiva contra una base de la nación estadounidense en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que, en las negociaciones con Teherán, Washington ha logrado concretar algunos de sus objetivos.
"Si uno se apresura, no llega a un buen acuerdo. Poco a poco, pero con seguridad, estamos consiguiendo lo que queremos. Y si no lo conseguimos, lo terminaremos de otra manera", declaró en entrevista para Fox News.
🇺🇸 "Estamos consiguiendo lo que queremos": Trump dice estar seguro de avances en diálogo con Irán
✔️ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que, en las negociaciones con Teherán, Washington ha logrado concretar algunos de sus objetivos.