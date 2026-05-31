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Los ataques israelíes causan más de 3.400 muertos en el Líbano desde la última escalada de hostilidades
Los ataques israelíes causan más de 3.400 muertos en el Líbano desde la última escalada de hostilidades
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El número de fallecidos por la agresión israelí contra el Líbano ascendió a 3.400, mientras que unas 10.200 personas resultaron heridas, informó el Ministerio... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel ampliar sus operaciones militares contra Hizbulá.El 1 de marzo, el movimiento chií Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.Las tropas israelíes intensificaron sus ataques contra Hizbulá en varias partes del Líbano y el 3 de marzo anunciaron el comienzo de una operación terrestre en el sur del país.El 16 de marzo, el Ejército israelí confirmó que sus unidades estaban llevando a cabo "operaciones terrestres limitadas" contra bastiones clave de Hizbulá en el sur del Líbano, con el objetivo de "mejorar el área de defensa avanzada".Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril, que extendieron por otras tres semanas el 23 del mismo mes. El 15 de mayo, ambas partes del conflicto extendieron el alto al fuego por 45 días más.Oficialmente, la tregua continúa en vigor, pero los intercambios de ataques entre los bandos del conflicto son casi diarios.
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Los ataques israelíes causan más de 3.400 muertos en el Líbano desde la última escalada de hostilidades
El número de fallecidos por la agresión israelí contra el Líbano ascendió a 3.400, mientras que unas 10.200 personas resultaron heridas, informó el Ministerio de Salud libanés. A pesar de la tregua vigente, se registran enfrentamientos en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes amplían sus operaciones frente al movimiento chií Hizbulá.
"El número total de víctimas de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 31 de mayo asciende a 3.412 muertos y 10.269 heridos", señaló el organismo en un comunicado.
Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel ampliar sus operaciones militares contra Hizbulá.
El 1 de marzo, el movimiento chií Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel
tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí
, en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada
sobre Irán el 28 de febrero.
Las tropas israelíes intensificaron sus ataques contra Hizbulá en varias partes del Líbano y el 3 de marzo anunciaron el comienzo de una operación terrestre en el sur del país.
El 16 de marzo, el Ejército israelí confirmó que sus unidades estaban llevando a cabo "operaciones terrestres limitadas" contra bastiones clave de Hizbulá en el sur del Líbano, con el objetivo de "mejorar el área de defensa avanzada".
Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril
, que extendieron por otras tres semanas
el 23 del mismo mes. El 15 de mayo, ambas partes del conflicto extendieron el alto al fuego
por 45 días más.
Oficialmente, la tregua continúa en vigor, pero los intercambios de ataques entre los bandos del conflicto son casi diarios.
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