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Los ataques israelíes causan más de 3.400 muertos en el Líbano desde la última escalada de hostilidades

Los ataques israelíes causan más de 3.400 muertos en el Líbano desde la última escalada de hostilidades

Sputnik Mundo

El número de fallecidos por la agresión israelí contra el Líbano ascendió a 3.400, mientras que unas 10.200 personas resultaron heridas, informó el Ministerio... 31.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-31T18:52+0000

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Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel ampliar sus operaciones militares contra Hizbulá.El 1 de marzo, el movimiento chií Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.Las tropas israelíes intensificaron sus ataques contra Hizbulá en varias partes del Líbano y el 3 de marzo anunciaron el comienzo de una operación terrestre en el sur del país.El 16 de marzo, el Ejército israelí confirmó que sus unidades estaban llevando a cabo "operaciones terrestres limitadas" contra bastiones clave de Hizbulá en el sur del Líbano, con el objetivo de "mejorar el área de defensa avanzada".Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días el 16 de abril, que extendieron por otras tres semanas el 23 del mismo mes. El 15 de mayo, ambas partes del conflicto extendieron el alto al fuego por 45 días más.Oficialmente, la tregua continúa en vigor, pero los intercambios de ataques entre los bandos del conflicto son casi diarios.

https://noticiaslatam.lat/20260525/iran-niega-estar-cerca-de-firmar-un-acuerdo-con-eeuu-1173595165.html

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