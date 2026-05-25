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Irán niega estar cerca de firmar un acuerdo con EEUU
Irán niega estar cerca de firmar un acuerdo con EEUU
Sputnik Mundo
Aunque ya se han alcanzado consensos en gran parte de los asuntos, Teherán aún no puede afirmar que se encuentre a punto de firmar un acuerdo con Washington... 25.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-25T13:40+0000
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El vocero destacó que el memorando que se está negociando con Estados Unidos incluye un punto sobre el cese de las hostilidades "en todos los frentes", incluido el Líbano. El diplomático reafirmó la postura de Teherán, según la cual, en este momento, no está discutiendo con Washington cuestiones relacionadas con su programa nuclear.En cuanto a las negociaciones con la parte estadounidense en Pakistán, señaló que, de momento, la parte iraní no tiene previsto enviar una delegación a ese país y tampoco hay planes de recibir a los mediadores pakistaníes.Previamente, la prensa estadounidense informó que Washington y Teherán podrían firmar muy pronto un memorando de entendimiento por 60 días, con la opción de prorrogarlo, lo que supondría la continuación de la tregua.Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el acuerdo con Irán está casi ultimado y que se anunciará en breve.Sobre el estrecho de OrmuzRefiriéndose a la cuestión de la navegación en el estrecho de Ormuz, el diplomático iraní informó que el tema del control de esta vía marítima no figura en dicho acuerdo entre Irán y Estados Unidos.Al recordar el papel de otras partes en esta crisis, observó que, si la Unión Europea hubiera respetado la Carta de la ONU, tal vez la situación actual no se habría producido."El estrecho de Ormuz estaba abierto antes del ataque a Irán, y la situación actual se debe a esa agresión", precisó.El 3 de mayo, Donald Trump anunció la Operación Proyecto Libertad, destinada a ayudar a los buques bloqueados que intentaban abandonar el estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán advirtió a Washington que cualquier fuerza militar extranjera, en especial la de EEUU, que intente acercarse o entrar en el estrecho, será objetivo de ataques.
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Irán niega estar cerca de firmar un acuerdo con EEUU
Aunque ya se han alcanzado consensos en gran parte de los asuntos, Teherán aún no puede afirmar que se encuentre a punto de firmar un acuerdo con Washington, informó el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Bagaei.
"Es cierto que hemos logrado avances en gran parte de los temas, pero eso no significa necesariamente que la firma del acuerdo esté cerca", declaró durante una rueda de prensa.
El vocero destacó que el memorando que se está negociando con Estados Unidos
incluye un punto sobre el cese de las hostilidades "en todos los frentes", incluido el Líbano.
El diplomático reafirmó la postura de Teherán, según la cual, en este momento, no está discutiendo con Washington cuestiones relacionadas con su programa nuclear.
En cuanto a las negociaciones con la parte estadounidense en Pakistán, señaló que, de momento, la parte iraní no tiene previsto enviar una delegación a ese país y tampoco hay planes de recibir a los mediadores pakistaníes.
Previamente, la prensa estadounidense informó que Washington y Teherán podrían firmar muy pronto un memorando de entendimiento por 60 días
, con la opción de prorrogarlo, lo que supondría la continuación de la tregua
.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el acuerdo con Irán está casi ultimado
y que se anunciará en breve.
Sobre el estrecho de Ormuz
Refiriéndose a la cuestión de la navegación en el estrecho de Ormuz
, el diplomático iraní informó que el tema del control de esta vía marítima no figura en dicho acuerdo entre Irán y Estados Unidos.
"La decisión sobre cómo administrar el estrecho corresponde a los países ribereños", señaló.
Al recordar el papel de otras partes en esta crisis, observó que, si la Unión Europea hubiera respetado la Carta de la ONU, tal vez la situación actual no se habría producido.
"El estrecho de Ormuz estaba abierto antes del ataque a Irán
, y la situación actual se debe a esa agresión", precisó.
El 3 de mayo, Donald Trump anunció la Operación Proyecto Libertad
, destinada a ayudar a los buques bloqueados que intentaban abandonar el estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán advirtió a Washington
que cualquier fuerza militar extranjera, en especial la de EEUU, que intente acercarse o entrar en el estrecho, será objetivo de ataques
.
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