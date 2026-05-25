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Irán niega estar cerca de firmar un acuerdo con EEUU

Irán niega estar cerca de firmar un acuerdo con EEUU

Sputnik Mundo

Aunque ya se han alcanzado consensos en gran parte de los asuntos, Teherán aún no puede afirmar que se encuentre a punto de firmar un acuerdo con Washington... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T13:40+0000

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El vocero destacó que el memorando que se está negociando con Estados Unidos incluye un punto sobre el cese de las hostilidades "en todos los frentes", incluido el Líbano. El diplomático reafirmó la postura de Teherán, según la cual, en este momento, no está discutiendo con Washington cuestiones relacionadas con su programa nuclear.En cuanto a las negociaciones con la parte estadounidense en Pakistán, señaló que, de momento, la parte iraní no tiene previsto enviar una delegación a ese país y tampoco hay planes de recibir a los mediadores pakistaníes.Previamente, la prensa estadounidense informó que Washington y Teherán podrían firmar muy pronto un memorando de entendimiento por 60 días, con la opción de prorrogarlo, lo que supondría la continuación de la tregua.Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el acuerdo con Irán está casi ultimado y que se anunciará en breve.Sobre el estrecho de OrmuzRefiriéndose a la cuestión de la navegación en el estrecho de Ormuz, el diplomático iraní informó que el tema del control de esta vía marítima no figura en dicho acuerdo entre Irán y Estados Unidos.Al recordar el papel de otras partes en esta crisis, observó que, si la Unión Europea hubiera respetado la Carta de la ONU, tal vez la situación actual no se habría producido."El estrecho de Ormuz estaba abierto antes del ataque a Irán, y la situación actual se debe a esa agresión", precisó.El 3 de mayo, Donald Trump anunció la Operación Proyecto Libertad, destinada a ayudar a los buques bloqueados que intentaban abandonar el estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán advirtió a Washington que cualquier fuerza militar extranjera, en especial la de EEUU, que intente acercarse o entrar en el estrecho, será objetivo de ataques.

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