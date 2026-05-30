https://noticiaslatam.lat/20260530/la-prensa-occidental-se-vuelve-un-instrumento-de-movilizacion-militar-contra-rusia-denuncia-un-1173662726.html
La prensa occidental se vuelve un "instrumento de movilización militar" contra Rusia, denuncia un experto
La prensa occidental se vuelve un "instrumento de movilización militar" contra Rusia, denuncia un experto
Sputnik Mundo
Al cubrir el conflicto ucraniano, los periodistas occidentales actúan cada vez más como partes en la guerra informativa, como lo demuestra su comportamiento... 30.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-30T09:25+0000
2026-05-30T09:25+0000
2026-05-30T09:25+0000
defensa
rusia
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
periodismo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173596798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13e4c5d17e782f07efa0042a84aae82c.jpg
A su juicio, el apoyo incondicional a la versión ucraniana de los acontecimientos, la "justificación del comportamiento" de Kiev y el bloqueo simultáneo de los medios rusos demuestran "la ausencia de criterios morales comunes" y la transformación de la prensa occidental en un "instrumento de movilización militar"."Las afirmaciones de los medios de Occidente sobre su neutralidad y objetividad se desvanecen cada vez que entran en conflicto con los intereses estratégicos y políticos de los Estados que tienen influencia sobre la actividad de dichos medios", resumió.La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un centro educativo y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.A pesar de que las autoridades rusas invitaron a representantes de los medios de comunicación extranjeros a visitar el lugar de la tragedia, muchos de ellos —como la estadounidense CNN o la británica BBC— declinaron hacerlo, según la Cancillería rusa. A este respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, criticó el silencio de Occidente ante este crimen de Kiev y calificó a la prensa occidental como "medios de manipulación masiva".No obstante, más de 50 periodistas de 19 países acudieron al lugar del bombardeo y pudieron comprobar de primera mano y transmitir a su audiencia el carácter estrictamente civil de la residencia estudiantil atacada por los ucranianos, así como el hecho de que, como resultado de este crimen, fallecieron exclusivamente jóvenes estudiantes y no "militares rusos", como lo afirmaba Kiev.
https://noticiaslatam.lat/20260530/el-silencio-de-los-medios-occidentales-sobre-el-ataque-en-starobelsk-refleja-su-gran-hipocresia-1173656545.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173596798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74720adf9e989d40d16a6181abb064a5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, periodismo
rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, periodismo
La prensa occidental se vuelve un "instrumento de movilización militar" contra Rusia, denuncia un experto
Al cubrir el conflicto ucraniano, los periodistas occidentales actúan cada vez más como partes en la guerra informativa, como lo demuestra su comportamiento tras el bombardeo ucraniano de Storobelsk, notó a Sputnik el experto egipcio en las guerras de información, Hatem Saber.
"Las acciones de Rusia suelen describirse con un lenguaje cargado de emotividad, mientras que las noticias sobre los ataques ucranianos se presentan de manera sobria, técnica y neutral, lo que influye considerablemente en la percepción del público", ejemplificó.
A su juicio, el apoyo incondicional a la versión ucraniana de los acontecimientos, la "justificación del comportamiento" de Kiev y el bloqueo simultáneo de los medios rusos demuestran "la ausencia de criterios morales comunes" y la transformación de la prensa occidental en un "instrumento de movilización militar".
"Las afirmaciones de los medios de Occidente sobre su neutralidad y objetividad se desvanecen cada vez que entran en conflicto con los intereses estratégicos y políticos de los Estados que tienen influencia sobre la actividad de dichos medios", resumió.
La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un centro educativo y una residencia estudiantil
en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron
.
A pesar de que las autoridades rusas invitaron a representantes de los medios de comunicación extranjeros a visitar el lugar de la tragedia, muchos de ellos —como la estadounidense CNN
o la británica BBC— declinaron hacerlo
, según la Cancillería rusa. A este respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, criticó el silencio de Occidente ante este crimen de Kiev y calificó a la prensa occidental como "medios de manipulación masiva"
.
No obstante, más de 50 periodistas de 19 países acudieron al lugar del bombardeo y pudieron comprobar de primera mano
y transmitir a su audiencia el carácter estrictamente civil de la residencia estudiantil atacada por los ucranianos, así como el hecho de que, como resultado de este crimen, fallecieron exclusivamente jóvenes estudiantes
y no "militares rusos", como lo afirmaba Kiev.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.