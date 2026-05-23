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La negativa de la BBC a visitar Starobelsk demuestra la falsedad de Occidente, denuncia Zajárova
La negativa de la BBC a visitar Starobelsk demuestra la falsedad de Occidente, denuncia Zajárova
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A pesar de que Moscú invitó a los medios de comunicación extranjeros a visitar el lugar del ataque ucraniano, el medio británico se negó oficialmente, comunicó... 23.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-23T14:00+0000
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De acuerdo con la vocera rusa, "esta negativa es una muestra de que Occidente en su conjunto, incluso a través de sus representantes permanentes ante el Consejo de Seguridad, mintió ayer"."Saben perfectamente que el régimen de Kiev lanzó los ataques, y que estos fueron dirigidos específicamente contra un blanco de carácter social", afirmó.La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 18 personas fallecieron y 42 resultaron heridas.
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La negativa de la BBC a visitar Starobelsk demuestra la falsedad de Occidente, denuncia Zajárova
A pesar de que Moscú invitó a los medios de comunicación extranjeros a visitar el lugar del ataque ucraniano, el medio británico se negó oficialmente, comunicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
"La corporación afirmó que no es que no pudiera asistir, sino que, sencillamente, no lo hará. Ni junto con otros, ni de forma independiente. He aquí una 'prueba de fuego' de quién defiende la libertad de expresión y quién protege la verdad. O quién difunde noticias falsas", detalló.
De acuerdo con la vocera rusa, "esta negativa es una muestra de que Occidente en su conjunto, incluso a través de sus representantes permanentes ante el Consejo de Seguridad, mintió ayer".
"Saben perfectamente que el régimen de Kiev lanzó los ataques, y que estos fueron dirigidos específicamente contra un blanco de carácter social", afirmó.
La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil
en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 18 personas fallecieron
y 42 resultaron heridas.