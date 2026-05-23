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La negativa de la BBC a visitar Starobelsk demuestra la falsedad de Occidente, denuncia Zajárova

La negativa de la BBC a visitar Starobelsk demuestra la falsedad de Occidente, denuncia Zajárova

Sputnik Mundo

A pesar de que Moscú invitó a los medios de comunicación extranjeros a visitar el lugar del ataque ucraniano, el medio británico se negó oficialmente, comunicó... 23.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-23T14:00+0000

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De acuerdo con la vocera rusa, "esta negativa es una muestra de que Occidente en su conjunto, incluso a través de sus representantes permanentes ante el Consejo de Seguridad, mintió ayer"."Saben perfectamente que el régimen de Kiev lanzó los ataques, y que estos fueron dirigidos específicamente contra un blanco de carácter social", afirmó.La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 18 personas fallecieron y 42 resultaron heridas.

https://noticiaslatam.lat/20260522/ataque-contra-el-colegio-en-lugansk-es-un-crimen-de-guerra-denuncia-el-enviado-ruso-ante-la-onu-1173568297.html

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