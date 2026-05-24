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Periodistas extranjeros condenan el ataque ucraniano contra el centro educativo de Starobelsk | Video
Periodistas extranjeros condenan el ataque ucraniano contra el centro educativo de Starobelsk | Video
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Más de 50 periodistas de 19 países llegaron a la república popular de Lugansk para inspeccionar el edificio de clases y la residencia estudiantil del Colegio... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Conoce lo que comparten los representantes de los medios extranjeros:El periodista irlandés, Chay Bowes: "Se trata de una masacre y de un acto de terrorismo. Es muy, muy sencillo. No hay ninguna interpretación ambigua de lo ocurrido".El corresponsal jefe del canal de televisión Al Arabiya: "Vinimos aquí para saber la verdad y verlo con nuestros propios ojos. Está claro que se trata de un edificio civil. Y aquí hay grandes destrucciones".El reportero de la cadena de televisión china Phoenix, Lu Yuguang: "Da mucho miedo. Sufrieron niños, lo vemos con nuestros propios ojos".La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.
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Periodistas extranjeros condenan el ataque ucraniano contra el centro educativo de Starobelsk | Video

18:01 GMT 24.05.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaPeriodistas extranjeros llegaron al lugar de la tragedia en la ciudad de Starobelsk, república popular de Lugansk, el 24 de mayo de 2026
Periodistas extranjeros llegaron al lugar de la tragedia en la ciudad de Starobelsk, república popular de Lugansk, el 24 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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Más de 50 periodistas de 19 países llegaron a la república popular de Lugansk para inspeccionar el edificio de clases y la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobelsk, en la que un ataque de las tropas ucranianas mató a dos docenas de jóvenes e hirió a decenas.
Conoce lo que comparten los representantes de los medios extranjeros:
El periodista irlandés, Chay Bowes: "Se trata de una masacre y de un acto de terrorismo. Es muy, muy sencillo. No hay ninguna interpretación ambigua de lo ocurrido".
El corresponsal jefe del canal de televisión Al Arabiya: "Vinimos aquí para saber la verdad y verlo con nuestros propios ojos. Está claro que se trata de un edificio civil. Y aquí hay grandes destrucciones".
El reportero de la cadena de televisión china Phoenix, Lu Yuguang: "Da mucho miedo. Sufrieron niños, lo vemos con nuestros propios ojos".
La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.
Una de la habitaciones de la residencia estudiantil en Starobelsk tras el ataque ucranianio - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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