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Periodistas extranjeros condenan el ataque ucraniano contra el centro educativo de Starobelsk | Video

Periodistas extranjeros condenan el ataque ucraniano contra el centro educativo de Starobelsk | Video

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Más de 50 periodistas de 19 países llegaron a la república popular de Lugansk para inspeccionar el edificio de clases y la residencia estudiantil del Colegio... 24.05.2026, Sputnik Mundo

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Conoce lo que comparten los representantes de los medios extranjeros:El periodista irlandés, Chay Bowes: "Se trata de una masacre y de un acto de terrorismo. Es muy, muy sencillo. No hay ninguna interpretación ambigua de lo ocurrido".El corresponsal jefe del canal de televisión Al Arabiya: "Vinimos aquí para saber la verdad y verlo con nuestros propios ojos. Está claro que se trata de un edificio civil. Y aquí hay grandes destrucciones".El reportero de la cadena de televisión china Phoenix, Lu Yuguang: "Da mucho miedo. Sufrieron niños, lo vemos con nuestros propios ojos".La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.

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