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"Esto no es periodismo": Rusia señala la posibilidad de que la CNN filmara la preparación para el ataque ucraniano en Starobelsk

"Esto no es periodismo": Rusia señala la posibilidad de que la CNN filmara la preparación para el ataque ucraniano en Starobelsk

Sputnik Mundo

En vez de visitar el lugar de la tragedia en Starobelsk, los corresponsales de la CNN están promocionando a los autores del atentado terrorista, declaró la... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, esto ocurrió mientras corresponsales de todo el mundo se informaban sobre "las consecuencias del terrible atentado terrorista perpetrado por los banderistas" contra una residencia de estudiantes y un centro educativo en la república popular de Lugansk. La vocera precisó que en el video Walsh señaló: "Esta noche lanzarán 200 drones contra Rusia (...) Estos drones ya atacaron [la ciudad rusa de] Stávropol"."Es este detalle mencionado casualmente sobre Stávropol lo que sugiere que Nick Walsh podría haber estado con una unidad de las Fuerzas Armadas ucranianas en el preciso momento en que coordinaron el ataque planeado contra el centro educativo en Starobelsk. De hecho, drones de Kiev atacaron Stávropol el día anterior al ataque a Starobelsk".Zajárova indicó que cuando Rusia invitó a los corresponsales de la CNN a evaluar por sí mismos las consecuencias de los ataques ucranianos —la muerte de civiles, incluidos niños, y la destrucción de infraestructura civil—, los periodistas estadounidenses alegaron vacaciones. Mientras tanto, continuó, "es muy probable que los corresponsales de la CNN estuvieran filmando los preparativos de este horrible ataque terrorista".Durante la noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil en Starobelsk, sucursal de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 adolescentes.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, al comentar la tragedia, destacó que el ataque no fue accidental y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares ni infraestructuras de los servicios especiales. Además, ordenó al Ministerio de Defensa responder al ataque.

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