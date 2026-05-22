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Putin ordena preparar una respuesta al ataque contra el colegio en Lugansk

Putin ordena preparar una respuesta al ataque contra el colegio en Lugansk

Sputnik Mundo

Al menos seis personas murieron en un ataque ucraniano contra un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk, informó el presidente... 22.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-22T14:32+0000

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"El régimen neonazi que tomó el poder en Kiev lanzó un ataque terrorista contra la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobelsk. Ocurrió mientras los estudiantes dormían", expresó el presidente ruso al reunirse con los graduados del programa 'Tiempo de héroes'.Recordó que no hay instalaciones militares cerca del colegio y la residencia.Agregó que la situación en el frente para las tropas ucranianas pasa de ser complicada a catastrófica. En sus palabras, la deserción en las tropas ucranianas está adquiriendo proporciones catastróficas."No ayuda ni la asistencia occidental, que es robada con regularidad (...), ni la movilización forzada, cuando a las personas, como a los perros callejeros, las atrapan en las calles y luego las arrojan al frente", señaló.Además, Putin indicó que Kiev necesita crímenes como el ataque a la residencia estudiantil para provocar una respuesta de Rusia y luego culparla."Comprendemos que en estos casos es imposible limitarnos a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, se ordenó al Ministerio de Defensa ruso que presente sus propuestas", declaró Putin.El gobernador de Lugansk –territorio de Donbás que se unió a Rusia en 2022–, Leonid Pásechnik, denunció poco antes que las tropas ucranianas atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la ciudad de Starobelsk.

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