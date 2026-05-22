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Putin ordena preparar una respuesta al ataque contra el colegio en Lugansk
Putin ordena preparar una respuesta al ataque contra el colegio en Lugansk
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Al menos seis personas murieron en un ataque ucraniano contra un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk, informó el presidente... 22.05.2026, Sputnik Mundo
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"El régimen neonazi que tomó el poder en Kiev lanzó un ataque terrorista contra la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobelsk. Ocurrió mientras los estudiantes dormían", expresó el presidente ruso al reunirse con los graduados del programa 'Tiempo de héroes'.Recordó que no hay instalaciones militares cerca del colegio y la residencia.Agregó que la situación en el frente para las tropas ucranianas pasa de ser complicada a catastrófica. En sus palabras, la deserción en las tropas ucranianas está adquiriendo proporciones catastróficas."No ayuda ni la asistencia occidental, que es robada con regularidad (...), ni la movilización forzada, cuando a las personas, como a los perros callejeros, las atrapan en las calles y luego las arrojan al frente", señaló.Además, Putin indicó que Kiev necesita crímenes como el ataque a la residencia estudiantil para provocar una respuesta de Rusia y luego culparla."Comprendemos que en estos casos es imposible limitarnos a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, se ordenó al Ministerio de Defensa ruso que presente sus propuestas", declaró Putin.El gobernador de Lugansk –territorio de Donbás que se unió a Rusia en 2022–, Leonid Pásechnik, denunció poco antes que las tropas ucranianas atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la ciudad de Starobelsk.
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Putin ordena preparar una respuesta al ataque contra el colegio en Lugansk

14:32 GMT 22.05.2026 (actualizado: 15:06 GMT 22.05.2026)
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso, entregó condecoraciones estatales en el Kremlin
Vladímir Putin, presidente ruso, entregó condecoraciones estatales en el Kremlin - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
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Al menos seis personas murieron en un ataque ucraniano contra un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk, informó el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario ordenó al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque.
"El régimen neonazi que tomó el poder en Kiev lanzó un ataque terrorista contra la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobelsk. Ocurrió mientras los estudiantes dormían", expresó el presidente ruso al reunirse con los graduados del programa 'Tiempo de héroes'.
Recordó que no hay instalaciones militares cerca del colegio y la residencia.
"Nos queda claro, una vez más, con quién estamos tratando, contra quién luchamos y por qué luchamos. Estas son manifestaciones del neonazismo. Esto confirma, una vez más, la naturaleza terrorista del régimen de Kiev".
Vladímir Putin, el presidente ruso - Sputnik Mundo
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Agregó que la situación en el frente para las tropas ucranianas pasa de ser complicada a catastrófica. En sus palabras, la deserción en las tropas ucranianas está adquiriendo proporciones catastróficas.
"No ayuda ni la asistencia occidental, que es robada con regularidad (...), ni la movilización forzada, cuando a las personas, como a los perros callejeros, las atrapan en las calles y luego las arrojan al frente", señaló.
María Zajárova, la portavoz de la Cancilleria rusa - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
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Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk
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Además, Putin indicó que Kiev necesita crímenes como el ataque a la residencia estudiantil para provocar una respuesta de Rusia y luego culparla.
"Comprendemos que en estos casos es imposible limitarnos a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, se ordenó al Ministerio de Defensa ruso que presente sus propuestas", declaró Putin.
El gobernador de Lugansk –territorio de Donbás que se unió a Rusia en 2022–, Leonid Pásechnik, denunció poco antes que las tropas ucranianas atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la ciudad de Starobelsk.
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