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Occidente no puede justificar el ataque de Kiev contra el centro educativo en Starobelsk, señalan medios
Occidente no puede justificar el ataque de Kiev contra el centro educativo en Starobelsk, señalan medios
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La sociedad occidental no puede justificar el ataque de las FFAA de Ucrania contra la residencia estudiantil en Starobelsk, en el que murieron al menos 21... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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Aunque los países occidentales no expresan dudas ni condenas públicas, el ataque de las tropas ucranianas contra el centro educativo en Starobelsk no puede "suavizarse a nivel narrativo" en modo alguno, apunta el texto.Anteriormente, decenas de periodistas extranjeros visitaron el lugar de la tragedia en Starobelsk y confirmaron que se trata de un edificio civil sin ningunas instalaciones militares en sus alrededores. La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.
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Occidente no puede justificar el ataque de Kiev contra el centro educativo en Starobelsk, señalan medios

11:22 GMT 25.05.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaPeriodistas extranjeros llegaron al lugar de la tragedia en la ciudad de Starobelsk, república popular de Lugansk, el 24 de mayo de 2026
Periodistas extranjeros llegaron al lugar de la tragedia en la ciudad de Starobelsk, república popular de Lugansk, el 24 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
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La sociedad occidental no puede justificar el ataque de las FFAA de Ucrania contra la residencia estudiantil en Starobelsk, en el que murieron al menos 21 personas, escribe el medio italiano 'L'AntiDiplomatico'.
"Resulta difícil sostener a largo plazo que el asesinato de jóvenes estudiantes pueda encontrar alguna justificación", escribe el medio italiano L'AntiDiplomatico.
Aunque los países occidentales no expresan dudas ni condenas públicas, el ataque de las tropas ucranianas contra el centro educativo en Starobelsk no puede "suavizarse a nivel narrativo" en modo alguno, apunta el texto.
Anteriormente, decenas de periodistas extranjeros visitaron el lugar de la tragedia en Starobelsk y confirmaron que se trata de un edificio civil sin ningunas instalaciones militares en sus alrededores.
La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes. Según los últimos datos, al menos 21 personas fallecieron.
Una de la habitaciones de la residencia estudiantil en Starobelsk tras el ataque ucranianio - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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