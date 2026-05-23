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Rusia organiza una visita para prensa internacional al lugar del ataque ucraniano en la república popular de Lugansk

Rusia organiza una visita para prensa internacional al lugar del ataque ucraniano en la república popular de Lugansk

Sputnik Mundo

Rusia organizará una visita para los periodistas extranjeros acreditados en Moscú al lugar del ataque ucraniano contra un establecimiento educacional en... 23.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-23T09:31+0000

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La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un establecimiento educacional y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 11 personas fallecieron y 48 resultaron heridas.A su vez, el mandatario ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque."Comprendemos que en estos casos es imposible limitarnos a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, se ordenó al Ministerio de Defensa ruso que presente sus propuestas", declaró Putin.

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