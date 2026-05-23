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Rusia organiza una visita para prensa internacional al lugar del ataque ucraniano en la república popular de Lugansk
Rusia organiza una visita para prensa internacional al lugar del ataque ucraniano en la república popular de Lugansk
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Rusia organizará una visita para los periodistas extranjeros acreditados en Moscú al lugar del ataque ucraniano contra un establecimiento educacional en... 23.05.2026, Sputnik Mundo
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La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un establecimiento educacional y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 11 personas fallecieron y 48 resultaron heridas.A su vez, el mandatario ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque."Comprendemos que en estos casos es imposible limitarnos a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, se ordenó al Ministerio de Defensa ruso que presente sus propuestas", declaró Putin.
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Rusia organiza una visita para prensa internacional al lugar del ataque ucraniano en la república popular de Lugansk
09:31 GMT 23.05.2026 (actualizado: 10:01 GMT 23.05.2026)
Rusia organizará una visita para los periodistas extranjeros acreditados en Moscú al lugar del ataque ucraniano contra un establecimiento educacional en Lugansk, tras las declaraciones de algunos países occidentales en la ONU que negaban que se hubiera producido el atentado, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
"En relación con la mentira descarada difundida ayer [22 de mayo] en el Consejo de Seguridad de la ONU por países occidentales, en particular por la representante permanente de Letonia, que ha perdido su dignidad, sobre que supuestamente no hubo ataques de las FFAA de Ucrania contra el centro educativo de Starobelsk, estamos organizando una visita al lugar de la tragedia para los periodistas extranjeros acreditados en Moscú", informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un establecimiento educacional y una residencia estudiantil
en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 11 personas fallecieron
y 48 resultaron heridas.
A su vez, el mandatario ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder
al ataque.
"Comprendemos que en estos casos es imposible limitarnos a las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, se ordenó al Ministerio de Defensa ruso que presente sus propuestas", declaró Putin.