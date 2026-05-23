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Similar a la Gran Recesión de 2008: el cierre de Ormuz pone en riesgo la economía global, advierten medios

Similar a la Gran Recesión de 2008: el cierre de Ormuz pone en riesgo la economía global, advierten medios

Sputnik Mundo

Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado hasta agosto, esto podría provocar una grave recesión económica en los mercados, comparable en magnitud a la Gran... 23.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con estimaciones de Rapidan Energy Group, una interrupción del tránsito durante agosto y septiembre obligaría a un ajuste considerable en la demanda de crudo, lo que podría derivar en una contracción del consumo mundial a lo largo de 2026.Según el escenario base de la firma asesora, la reapertura de la vía fluvial en julio producirá una disminución promedio de la demanda de petróleo de 2,6 millones de barriles por día y el precio del mercado al contado del crudo de referencia Brent alcanzará un pico cercano a los 130 dólares por barril durante el verano boreal.Un aplazamiento hasta agosto incrementaría el déficit de suministro del tercer trimestre a cerca de 6 millones de barriles al día, a medida que los inventarios se aproximan a niveles que dificultan la operatividad."Las condiciones macroeconómicas actuales son menos extremas que en la década de 1970 o en 2007-2008", señalaron los analistas de Rapidan y advirtieron que nuevos repuntes en los precios del petróleo podrían acentuar fragilidades financieras y económicas ya existentes.Incluso en el escenario de una reapertura del estrecho de Ormuz a comienzos de agosto, los mercados energéticos seguirían bajo presión durante un tiempo. Las reservas continuarían reduciéndose en septiembre, mientras la producción en los países del golfo se normaliza de forma gradual y los envíos tardan en estabilizarse, concluyeron en Rapidan Energy Group.El 3 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la Operación Proyecto Libertad, destinada a ayudar a los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz que intentan abandonarlo. Por su parte, Teherán advirtió a Washington que cualquier fuerza militar extranjera, en especial la de EEUU, que intente acercarse o entrar en el estrecho, será objetivo de ataques.La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ya habría provocado pérdidas de al menos 25.000 millones de dólares a empresas de todo el mundo, según el análisis de la agencia Reuters.

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