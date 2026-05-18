https://noticiaslatam.lat/20260518/analistas-situan-en-unos-25000-millones-de-dolares-las-perdidas-para-empresas-del-mundo-debido-al-1173499097.html

Analistas sitúan en unos 25.000 millones de dólares las pérdidas para empresas del mundo debido al conflicto en Oriente Medio

Analistas sitúan en unos 25.000 millones de dólares las pérdidas para empresas del mundo debido al conflicto en Oriente Medio

Sputnik Mundo

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ya habría provocado pérdidas de al menos 25.000 millones de dólares a empresas de todo el mundo, revela un... 18.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-18T13:02+0000

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Entre las consecuencias que las compañías de EEUU, Europa y Asia tienen que afrontar se perfilan "precios energéticos en alza, cadenas de suministro fracturadas y rutas comerciales interrumpidas por el bloqueo del estrecho de Ormuz".Según el estudio, al menos 279 empresas aplicaron tales medidas como subidas de precios, recortes de producción y suspensiones financieras, para mitigar el impacto económico de las hostilidades en torno a Irán."Se están moderando las expectativas para el resto del año, ya que hay pocas perspectivas de que se alcance pronto un acuerdo para poner fin al conflicto", se recalca.El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala contra Irán. Por su parte, Teherán lanzó misiles contra Israel y las bases militares estadounidenses ubicadas en la región.El 8 de abril, Washington y Teherán entraron en un alto el fuego de dos semanas para facilitar las negociaciones de paz. Las consultas celebradas posteriormente en Islamabad no dieron ningún resultado.El pasado 13 de abril, la Armada estadounidense comenzó a bloquear todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Desde Irán protestaron y advirtieron que con sus acciones EEUU obstaculiza la continuación de las negociaciones.El pasado 21 de abril, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la extensión de la tregua hasta que Irán presente su propuesta de paz y concluyan las negociaciones. Sin embargo, el mandatario estadounidense calificó la respuesta de Teherán de "totalmente inaceptable" y, poco después, Washington dio a conocer una lista de nuevas exigencias en respuesta a las condiciones previas establecidas por el Estado persa.

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